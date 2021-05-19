МКІП оголосило рейтинг проєктів "Великої Реставрації"

Став відомий перелік пам’яток культурної спадщини, запланованих до реставрації, консервації та ремонту, що будуть допущені до проєкту “Велика Реставрація” у межах президентської програми “Велике будівництво”. Його оприлюднила пресслужба МКІП. Відбір проєктів був проведений експертною групою (радою); об’єкти обрані по всій території України.

Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. За повідомленням МКІП, частина з них (а саме - об’єкти комунальної форми власності) не були допущені до конкурсу через суперечність Порядку відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми “Велике будівництво”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року, №1214.

До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів).

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України із затвердженим переліком об’єктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи (ради) будуть першочергово реалізовані в рамках проєкту “Велика Реставрація”, найближчим часом буде опубліковано на офіційному вебсайті МКІП.