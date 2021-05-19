МКІП оголосило рейтинг проєктів "Великої Реставрації"

Став відомий перелік пам’яток культурної спадщини, запланованих до реставрації, консервації та ремонту, що будуть допущені до проєкту “Велика Реставрація” у межах президентської програми “Велике будівництво”. Його оприлюднила пресслужба МКІП. Відбір проєктів був проведений експертною групою (радою); об’єкти обрані по всій території України.
Нагадаємо, що у першому відборі взяли участь 211 проектів. За повідомленням МКІП, частина з них (а саме - об’єкти комунальної форми власності) не були допущені до конкурсу через суперечність Порядку відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми “Велике будівництво”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року, №1214.
До програми допущено 109 проектів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта (першими у переліку зазначені проекти, які набрали найбільшу суму балів).
Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України із затвердженим переліком об’єктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи (ради) будуть першочергово реалізовані в рамках проєкту “Велика Реставрація”, найближчим часом буде опубліковано на офіційному вебсайті МКІП.
|
№
|
Ініціатор проекту
|
Назва проекту
|
Середній бал проекту
|
1
|
Чернівецька обласна державна адміністрація
|
Ремонтно-реставраційні роботи Семінарської церкви Резиденції Буковинського Митрополита на вул. М. Коцюбинського, 2 у м. Чернівцях-пам'ятки архітектури 1878 р. (охор. № 778/3)
|
57,17
|
2
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам’ятки архітектури XVII – XVIII ст. Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври у м. Києві» (Коригування)
|
56,50
|
3
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Олеську з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 404) – замок Даниловичів, пам'ятка архітектури XIV-XVII ст. та пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 406) – Костелу капуцинів з келіями у смт. Олесько, Буського району, Львівської області
|
56,50
|
4
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення "Троїцька надбрамна церква" (корпус №27), охоронний №4/3 "Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника"
|
56,17
|
5
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Підгірцях з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/1) – Палац Підгорецького замку (пам'ятка архітектури 1635-1640, 1779 рр.), пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 412/3) – Костел св. Йосифа (пам'ятка архітектури 1763 р.), пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/2) – Гетьманський заїзд (пам'ятка архітектури кін. XVII ст.) та об'єкта культурної спадщини (охоронний № 412/4) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Підгорецький замок" у с. Підгірці, Бродівського району, Львівської області
|
56,17
|
6
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Розробка проекту "Реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах головного куполу та реставрація позолоти куполів Софійського собору"
|
56,00
|
7
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Протиаварійні роботи на ділянці №3 пам’ятки архітектури "Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер" (корпус №93, охоронний № 867/3), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві
|
55,83
|
8
|
Національний історико-архітектурний
заповідник "Кам’янець"
|
Протиаварійні роботи на пам’ятці архітектури національного значення Башта на броді, ХVІ ст., охоронний № 728, по вул. Замковій, 3 "а" в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області.
|
55,83
|
9
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Реставрація пам’ятки архітектури національного значення Бурси (охоронний № 260072/5-Н), з пристосуванням під музейний центр
|
55,80
|
10
|
Волинська обласна державна адміністрація
|
Реставрація Луцького Верхнього замку пам’ятки архітектури національного значення охоронний номер 75 м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а
|
55,80
|
11
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Жовківського замку, пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 385)
|
55,67
|
12
|
Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі
|
Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури національного значення XVII-XVIII ст. Ансамблю сестер Домініканок (ох. № 490)
|
55,67
|
13
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Реставрація покрівлі, конструктивних систем куполів, відтворення ікон в барабанах головного куполу та реставрація позолоти куполів Софійського собору
|
55,60
|
14
|
Державна судова адміністрація України
|
Протиаварійні роботи при підготовці до реставрації пам'ятки архітектури національного значення-нежитлової будівлі по вул. Соборності, 42 у м. Полтаві (Кадетський корпус, ох. № 577/5)
|
55,50
|
15
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Розробка проекту ремонтно реставраційних робіт Дзвіниці Софійського собору
|
55,40
|
16
|
Хмельницька обласна державна адміністрація
|
Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення "Замок, XVI ст.," (ох. № 764) по вул. Замкова, 1 у смт. Меджибіж Хмельницького району Хмельницької області
|
55,33
|
17
|
Львівська ОДА Департамент архітектури та розвитку містобудування
|
Комплексна реставрація пам'ятки архітектури початку ХІХ ст. будівлі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, м. Львів, вул. Стефаника, 2
|
55,17
|
18
|
Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець"
|
Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення, охоронний №728, Турецькі бастіони по вул. Кузнечній, 1 «а» в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької обл.
|
55,00
|
19
|
Полтавська державна аграрна академія
|
Реставрація об'єкта культурної спадщини національного значення – "Палацу родини Закревських" (будинку, в якому перебував Т. Г. Шевченко), (Навчальний корпус № 3 "Агрономія")
|
55,00
|
20
|
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
|
Реставрація Гроадської будівлі Ратуша, пам'ятки архітектури національного значення (охорон. № 638) пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська область під центр музейно-культурних послуг
|
54,83
|
21
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
"Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури місцевого значення "Бібліотека митрополита Флавіана" (охоронний №893/14-Кв, корпус № 5) по вул. Лаврська, 9 у Печерському районі м. Києва"
|
54,83
|
22
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
"Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення "Башта Івана Кушника (корпус № 88), охоронний № 4/16 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Івана Мазепи, 21 (Лаврська, 9) у м. Києві"
|
54,83
|
23
|
Державне підприємство "Національний академічний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка"
|
Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та покрівлі ДП "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка по вул. Володимирська, 50 в Шевченківському районі м. Києва
|
54,67
|
24
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
"Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення "Келії клирошан" (корпус № 6, охоронний № 893/15-Кв) Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" по вул. Лаврська, 9 у Печерському районі м. Києва". Розроблення науково-проектної документації
|
54,67
|
25
|
ДП "Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької"
|
Реставрація приміщень камерної сцени НАУД театру ім. М. Заньковецької у м. Львів, вул. Л. Українки,1
|
54,50
|
26
|
Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка"
|
Ремонт, встановлення сучасних технічних засобів безпеки та пристосування будівлі музею Т. Г. Шевченка для людей з інвалідністю
|
54,50
|
27
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
«Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Майстерня фотографічна» (корпус № 31, охоронний № 893/32-Кв) Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» по вул. Лаврська, 9 у Печерському районі м. Києва». Розроблення науково-проектної документації.
|
54,50
|
28
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
«Реставрація пам’яток архітектури місцевого значення «Майстерня іконописна» (корпус № 30, охоронний № 893/30-Кв) та «Підпірна стіна Верхньої Лаври» (корпус № 30а, охоронний № 893/31-Кв) з реабілітацією території Оглядового майданчика Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» по вул. Лаврська, 9 у м. Києві». Розроблення науково-проектної документації.
|
54,50
|
29
|
Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
|
«Ремонтно-реставраційні роботи фасадів Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької (пам'ятка архітектури національного значення, театр опери та балету 1897-1900 рр.(м. Львів, пр. Свободи, 28), охоронний №1264, (постанова РМ УРСР № 442 від 06.09.1979 р.»
|
54,50
|
30
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"
|
Розроблення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1824-1853 роки) Палац з двома флігелями (північним та південним) (охоронний №250045/1-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області»
|
54,33
|
31
|
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
|
Реставрація та пристосування Комплексу замку Синявських-пам'ятки архітектури національного значення (охорон. № 641/1-2) вул. І. Франка, 1 в м. Бережани Тернопільської області під центр музейно-культурних послуг
|
54,33
|
32
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Реставраційно-консерваційні роботи монументального живопису в інтер’єрі пам’ятки архітектури національного значення «Церква Спаса на Берестові» (корпус №84, охоронний №2)
|
54,17
|
33
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури національного значення - Церкви над економічною брамою (Церкви
Всіх Святих) (корпус № 82, охоронний №4/12) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»
|
54,17
|
34
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи фасаду пам'ятки архітектури національного значення Житловий будинок "Близнята"
|
54,17
|
35
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"
|
(зміна назви. див. № 9846/7.1-21)Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., 1830 р., Альтанка Глінки. (охоронний №250045/5-Н). (Науково-проектна документація на протиаварійні роботи)
|
54,17
|
36
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
Реставрація ділянки № 1 (від Башти Кушника до Південної башти ) пам’ятки архітектури національного значення «Монастирські мури» (корпус № 92, охоронний № 4/14), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві
|
54,00
|
37
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Ремонтно-реставраційні роботи на дзвіниці Софійського собору
|
54,00
|
38
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на Ремонтно-реставраційні роботи щодо ліквідації аварійного стану пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 666-Н) "Замок, руїни) X-XVI ст."
|
54,00
|
39
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"
|
Розроблення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1817 – 1827 роки)Георгіївська церква (охоронний номер №250045/6-Н) за адресою: вул. Глінки,1/6 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області»
|
54,00
|
40
|
Волинська обласна державна адміністрація
|
Реставрація, пристосування, музеєфікація пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок Косачів», охоронний номер 9-Вл, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23
|
54,00
|
41
|
Львівська ОДА Департамент архітектури та розвитку містобудування
|
Реставрація навчального корпусу Національного університету "Львівська політехніка" (пам'ятка архітектури та історії місцевого значення - будинок "Крайового суду, 1891-1895 рр., Охоронний № 4575-Лв) на вул. Князя Романа, 1-3 у Львові
|
54,00
|
42
|
Харківська обласна державна адміністрація
|
Розробка науково-проектної і кошторисної документації на реставрацію та пристосування для розміщення багатофункціонального музейного та культурно-туристичного комплексу пам’ятки архітектури національного значення Військове училище» (охоронний номер 704), яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Соборна, 2
|
54,00
|
43
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"
|
Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803); додаткові роботи "Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803)" Коригування.
|
53,83
|
44
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
«Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Палітурна (корпус № 13)», охоронний № 4/10 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» по вул. Лаврська, 9 у м. Києві». Розроблення науково-проектної документації
|
53,83
|
45
|
Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
|
«Реставрація головної будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької за адресою м. Львів, пр.Свободи, 28 – пам'ятка архітектури національного значення (ох, 1264). Ремонтні роботи по заміні системи оповіщення про пожежу та управління евакуації глядачів та обслуговуючого персоналу. Система протипожежного захисту, система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей".
|
53,83
|
46
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Ремонт (реставраційний) системи опалення та кондиціювання повітря в Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» по вул. Володимирська, 24 в Шевченківському районі м. Києва
|
53,80
|
47
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Реставрація частини приміщень колишньої хлібні з пристосуванням під виставкові зали та консисторії під адміністративні приміщення національного заповідника «Софія Київська» (пам’ятка архітектури національного значення XVIII-XIX ст.; охоронний №260072/10-Н)
|
53,80
|
48
|
Хмельницька обласна державна адміністрація
|
Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення "Садиба, поч. ХІХ ст." (ох. № 1704) по вул. Самчики Хмельницького району Хмельницької області
|
53,80
|
49
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи даху пам'ятки архітектури національного значення Житловий будинок "Близнята"
|
53,67
|
50
|
Львівська національна галерея мистецтв імені б. Г. Возницького
|
Комплексна реставрація з пристосуванням пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 381/2) – Надбрамного корпусу, позначеного літ. А-2 Золочівського замку на вул. Тернопільській, 5 в м. Золочів Львівської області
|
53,67
|
51
|
Шевченківський національний заповідник
|
Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок музею Т. Г. Шевченка»
|
53,67
|
52
|
Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка"
|
Реставрація пам'ятки історії-хати дяка, в якій 1824-1827 рр. навчався Т. Г. Шевченко. Реконструкція та ремонт захисної споруди над пам'яткою історії-хатою дяка
|
53,67
|
53
|
Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реставрація головної будівлі внутрішньої частини театру Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької за адресою м. Львів пр. Свободи, 28 – пам'ятка архітектури національного значення (ох. "№ 12164)"
|
53,67
|
54
|
Міністерство освіти і науки України; Львівський національний університет імені івана Франка
|
Реставрація Будинку наукової бібліотеки, де працював Франко І. Я., на вул. Драгоманова, 5 у м. Львові – пам’ятки архітектури місцевого значення, пам’ятки історії, внесеної в Державний реєстр нерухомих пам’яток України ох. №4390-Лв
|
53,60
|
55
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"
|
Розроблення науково-проектної документації "Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1866 - 1898 роки) Водогінна вежа (охоронний №250045/2-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка, Ічнянського району Чернігівської області"
|
53,50
|
56
|
Управління Служби безпеки України в Полтавській області
|
Реставрація адміністративної будівлі Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 39
|
53,50
|
57
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
«Реставрація ділянок №№ 14, 15 пам’ятки архітектури національного значення «Монастирські мури» (корпус № 92, охоронний № 4/14) Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» по вул. Лаврська, 9 у м. Києві»
|
53,50
|
58
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"
|
«Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Пороховий погріб» (корпус № 101, охоронний № 3) Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» по вул. Лаврська, 7б у Печерському районі м. Києва»
|
53,50
|
59
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного значення – Трапезна ХVIII ст. на вул. Володимирській, 24 в Шевченківському районі м. Києва (1 етап)
|
53,40
|
60
|
Національний художній музей України
|
Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – «будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897 – 1900 р.р.» - пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва
|
53,33
|
61
|
Управління охорони історичного середовища Львівська міська рада
|
Ремонтно-реставраційні роботи даху будівлі театру на вул. Лесі Українки, 1 у м. Львові
|
53,17
|
62
|
Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав"
|
Реставраційний ремонт фасадів і даху Вознесенського Собору у м. Переяславі Київської області
|
53,17
|
63
|
Державний дендрологічний парк "Олександрія"
|
Відродження парку "Олександрія"-2021-2023
|
53,17
|
64
|
Полтавська державна аграрна академія
|
Реставрація об'єкта культурної спадщини місцевого значення-"Палацу Муравйових-Апостолів" (Будинок декабристів Муравйових-Апостолів, в якому відбувалися засідання декабристів), розташованого на території пам'ятки історії національного значення "Садиба декабристів Муравйових-Апостолів, кін. XVIII-поч.XIX ст."
|
53,00
|
65
|
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|
Реставрація та пристосування Староакадемічного корпусу (1703-1740 рр.) Братського монастиря (пам'ятка архітектури (охор.№ 15/1)та історії (охор. № 260025-Н) національного значення) на вул. 1'. Сковороди, 2 у Подільському районі м.Києва
|
53,00
|
66
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"
|
Ремонт (реставраційний) дерев'яних дахів об'єктів культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803). Робочий проект.
|
52,83
|
67
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"
|
Обстеження технічного стану та розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт по об'єктах культурної спадщини, що входять до комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803), а саме: Міст № 1 Південної (В'їзної) башти замку XVII-XVIII ст.
|
52,33
|
68
|
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"
|
Ремонтно-реставраційні роботи та музеєфікація бастіону Дорошенка
|
52,33
|
69
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Реставрація фасадів монастиря бернардинів, пам’ятки архітектури XVII ст.(охор №662) по вул. Незалежності, 8 в м.Збаражі Тернопільської області
|
52,33
|
70
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Ревіталізація дзвіниці монастиря оо. бернардинів м. Збаража XVII ст. з пристосуванням під розміщення Музею трьох культур
|
52,33
|
71
|
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|
Ремонт (реставраційний) будівлі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Городецького, 1-3/11
|
52,17
|
72
|
Національний заповідник "Софія Київська"
|
Поточний ремонт (ремонт реставраційний) відмостки Софійського собору Національного заповідника «Софія Київська» по вул. Володимирській, 24 Шевченківського району м. Києва (коригування)
|
52,00
|
73
|
Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі
|
Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення 1693-1726 рр. Костелу Св. Марка (ох. № 495)
|
52,00
|
74
|
Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі
|
Реставрація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення 1683-1695 рр. Костелу Успіння Пресвятої Богородиці (ох. № 492)
|
52,00
|
75
|
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
|
Реставрація пам’ятки архітектури та містобудування національного значення (охорон.№18007-Н) «Будинок Глухівського учительського інституту» по вул.Києво-Московській,24 у м.Глухові Сумської обл.
|
51,80
|
76
|
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|
Реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення братських келій Братського монастиря (охоронний №15/6) по вул. Г. Сковороди , 2 у Подільському район, (охоронний №15/6 і м. Києві
|
51,67
|
77
|
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
|
Реставрація пам’ятки архітектури та містобудування національного значення (охорон. №180031/2-Н) «Глухівська чоловіча гімназія» по вул. Києво-Московській, 24 у м. Глухові Сумської обл.
|
51,40
|
78
|
Шевченківський національний заповідник
|
Реставрація пам’ятки історії, монументального мистецтва «Могила поета Т. Г. Шевченка (1861 р.)»
|
51,20
|
79
|
Шевченківський національний заповідник
|
Реставрація пам’ятки історії місцевого значення «Будинок Базиліанського училища. 1784 р.»
|
51,00
|
80
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Палац К. Дзембовської" в м. Кременець Тернопільської області
|
50,67
|
81
|
Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
|
Реставрація та пристосування адміністративного будинку, пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 78-ТР), по вул. Шевченка, 1 в м. Бережани Тернопільської області під центр культурних послуг
|
50,00
|
82
|
Кіровоградська ОДА Департамент культури та туризму
|
Ремонтно-реставраційні роботи адміністративної будівлі (А) комплексу будівель за адресою: вул. Велика Перспективна, 33, м. Кропивницький
|
49,83
|
83
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Реставраційно-ремонтні роботи будівлі музичної школи (пам'ятка архітектури місцевого значення ХІХ ст.) та надвірної будівлі по вул. Шевченка, 16 в м. Кременці. (Коригування 2019)
|
49,67
|
84
|
Шевченківський національний заповідник
|
Реставрація та збереження пам’ятки архітектури місцевого значення «Будівля, в якій розміщувалась крамниця єврейських торгових рядів. 1898 р.»
|
49,50
|
85
|
Національний заповідник "Давній Галич"
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46
|
49,33
|
86
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Розроблення проектно-кошторисної документації на реставрацію замку – пам’ятки культурної спадщини національного значення ХVII – XVIII ст. (охор. № 656) з пристосуванням його під феодальне помістя“ 2) «Ліквідації аварійного стану влаштування консерваційного даху) палацу Замку пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №656 смт Золотий Потік, Чортківського району Тернопільська області
|
49,00
|
87
|
Державна судова адміністрація України
|
Реставрація та пристосування щойно виявленого об'єкта культурної спадщини – Будинок прибутковий по вул. В'ячеслава Липинського, 6(колишня вул. Чапаєва) Шевченківського району м. Києва
|
49,00
|
88
|
Національний заповідник "Глухів"
|
Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення (охорон. № 209-См) "Будинок П. Лютого" по вул. Києво-Московській, 34 у м. Глухові Сумської області
|
48,83
|
89
|
Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви"
|
Реставрація живопису І. Їжакевича на фасаді церкви св. Георгія 1914 р., пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 1529/1)
|
48,50
|
90
|
Національний заповідник "Глухів"
|
Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення (охорон. № 108-См) "Дворянське зібрання" по вул. Терещенків, 42 у м. Глухові Сумської області
|
48,33
|
91
|
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"
|
Завершення реставраційних робіт та музеєфікація церкви Святого Миколая у с. Стецівка
|
48,33
|
92
|
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка
|
Ремонт (реставраційний) фасадів та покрівлі будівлі Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка а адресою: пров. Короленка, 18 у м. Харків (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення "Бібліотека ім. Короленка", охрон. № 153)
|
48,00
|
93
|
Національний заповідник "Глухів"
|
Реставрація пам'ятки "Банк Терещенка" по вул. Шевченка, 10 у м. Глухів Сумської області
|
47,83
|
94
|
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"
|
Консервація автентичних залишків церкви Святих Петра і Павла та відтворення прилеглого історичного середовища у м.Чигирині
|
47,83
|
95
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Реставраційно-ремонтні роботи пам'ятки архітектури кін. ХІХ-поч. ХХ ст. (ох. № 2134) "Адміністративний будинок" на вулиці Т. Шевченка, 32 у м. Кременець Тернопільської області
|
47,50
|
96
|
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"
|
Консервація та музеєфікація автентичних залишків кам’яниці Б.Хмельницького у с.Суботів
|
47,33
|
97
|
Харківська обласна державна адміністрація
|
Розробка науково-проектної і кошторисної документації на реставрацію та пристосування для розміщення історико-культурного центру на базі пам’ятки архітектури національного значення «Університетська церква»(охоронний номер 694/2), яка розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Університетська, 25
|
46,60
|
98
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку м Збараж (охор №661) Тернопільської області.
|
45,67
|
99
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) Замку, пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, І м. Чортків, Тернопільська область
|
45,67
|
100
|
Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»
|
Розробка науково-проектної документації "Реставрація фасадів пам’ятки архітектури національного значення Спасо-Преображенського собору XI cт. (охор. № 811), стадії "Проект" та "Робоча документація"
|
40,67
|
101
|
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
|
Реставрація пам’ятки архітектури та містобудування національного значення (охорон.№ 180031/3-Н) «Пансіон Глухівської чоловічої гімназії» по вул.Києво-Московській, 24 у м.Глухові Сумської обл.
|
40,20
|
102
|
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
|
Реставрація пам’ятки архітектури та містобудування національного значення (охорон.№ 110 См) «Будинок повітового земства» по вул.Києво-Московській, 51 у м. Глухові Сумської обл.
|
40,20
|
103
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення замкової криниці та спорудження ротонди у пам'ятці архітектури національного значення (ох. № 666-Н)" замок (руїни) IX-XVI ст. на вул. Замковій, 59 у м. Кременець, Тернопільської області
|
39,67
|
104
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Реставрація об'єктів благоустрою території Вишневецького палацово-паркового комплексу, пам’ятки архітектури національного значення XVII століття, (охор. №663) в смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області
|
39,50
|
105
|
Національний будинок органної та камерної музики України
|
Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення-костелу Святого Миколая (охор. № 902/1)
|
32,50
|
106
|
Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"
|
Розробка проектно-кошторисної документації на реставрацію пам’ятки архітектури XVII cт. національного значення (охор. 814) Будинку полкової канцелярії у м. Чернігові
|
30,83
|
107
|
Національний будинок органної та камерної музики України
|
Розробка проектно-кошторисної документації з реставрації інтер'єрів з пристосуванням пам'ятки архітектури національного значення-костел Святого Миколая (охор. № 902/1)
|
30,17
|
108
|
Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник
|
Реконструкція елементів благоустрою (зовнішнього електричного освітлення) Кременецького замку по вул. Замковій, 59 у м. Кременець, Тернопільської області
|
не відповідає критеріям участі
|
109
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля"
|
Реконструкція з розширенням садибного будинку ХІХ ст. по вул. Морозенка в м. Збаражі (ох. №140) для створення готельно-туристичного комплексу
|
не відповідає нормам пам’ятко-охоронного законодавства