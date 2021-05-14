14 травня стартує ретроспектива “Французької весни”

Цьогорічна ретроспективна кінопрограма фестивалю “Французька весна” має назву «Вона створює кіно». Добірка складається з шести найкращих фільмів останніх років, знятих французькими режисерками. Вона покликана відзначити рух кіноіндустрії до гендерної рівності та розширення прав жінок.

Кураторка програми – Валерія Плєхотко, культурологиня, дослідниця гендерних студій, кінокритикиня.

Покази програми «Вона створює кіно» триватимуть в Києві в кінотеатрі «Жовтень» з 14 до 28 травня, в Одесі в кінотеатрі «Сінема Сіті» з 21 до 26 травня, у Львові в кінотеатрі «Планета Кіно» (ТРЦ Forum Lviv) з 27 травня до 6 червня. Інформація щодо місця й часу показів у Харкові уточнюється. В інших містах стрічки демонструються в кіноклубах у межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа».

Стрічки, які увійшли до програми:

драма « Засліплені » Сари Суко, яка розповідає про боротьбу за свободу дівчини, батьки якої потрапили до сектантської релігійної громади. Серед акторів стрічки такі зірки, як Камілль Коттен («Вбиваючи Єву», «Однієї чарівної ночі»), Жан-П'єр Дарруссен («Обіцянка на світанку») та Ерік Каравака («З божої волі»).

Сари Суко, яка розповідає про боротьбу за свободу дівчини, батьки якої потрапили до сектантської релігійної громади. Серед акторів стрічки такі зірки, як Камілль Коттен («Вбиваючи Єву», «Однієї чарівної ночі»), Жан-П'єр Дарруссен («Обіцянка на світанку») та Ерік Каравака («З божої волі»). комедія-учасник Одеського міжнародного кінофестивалю 2020 «На дивані в Тунісі» Манель Лабіді розповідає про психоаналітикиню, яка повертається з Парижа до рідного Тунісу з мрією про власну практику, проте стикається з низкою бюрократичних проблем та колоритними пацієнтами. Головну героїню виконує Ґольшифте Фарахані («Патерсон»).

анімаційна картина з програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю 2019 – « Ластівки Кабула » режисерок Забу Брейтман і Елеї Гобе-Мевелек. Події стрічки розгортаються в Кабулі влітку 1998 року: влада належить тоталітарному режимові талібів, панує релігійний фанатизм, а жінки змушені повністю ховати обличчя.

режисерок Забу Брейтман і Елеї Гобе-Мевелек. Події стрічки розгортаються в Кабулі влітку 1998 року: влада належить тоталітарному режимові талібів, панує релігійний фанатизм, а жінки змушені повністю ховати обличчя. драма « Папіча » Мунії Меддур: Алжир, 1997 рік, на кожному кроці терористи, які хочуть встановити владу ісламської держави. У час, коли жінок пригнічують і контролюють, молода студентка захоплено готує показ мод. У ролях Ліна Кудрі («Особливі») та Ширін Бутелла («Люпен»).

Мунії Меддур: Алжир, 1997 рік, на кожному кроці терористи, які хочуть встановити владу ісламської держави. У час, коли жінок пригнічують і контролюють, молода студентка захоплено готує показ мод. У ролях Ліна Кудрі («Особливі») та Ширін Бутелла («Люпен»). драма « Лоскіт » Андреї Бескон та Еріка Метає розповідає про дівчину, яку зґвалтували у 8-річному віці. Подорослішавши, вона занурюється тілом і душею у свою кар'єру танцівниці, намагаючись розібратися з минулим. У 2019 році стрічка отримала Премію «Сезар» за найкращі роль другого плану та адаптований сценарій.

Андреї Бескон та Еріка Метає розповідає про дівчину, яку зґвалтували у 8-річному віці. Подорослішавши, вона занурюється тілом і душею у свою кар'єру танцівниці, намагаючись розібратися з минулим. У 2019 році стрічка отримала Премію «Сезар» за найкращі роль другого плану та адаптований сценарій. історична мелодрама «Портрет дівчини у вогні» з Адель Енель («Хепі-енд») та Ноемі Мерлан («Полуничка»). Історична мелодрама Селін Сьямми розповідає про кохання двох жінок у Бретані кінця XVIII століття. Стрічка відзначена преміями Каннського кінофестивалю та Європейської кіноакадемії за найкращий сценарій та визнана найкращим фільмом 2020 року за версією Rotten Tomatoes.

Нагадаємо, «Французька весна в Україні» – це щорічний фестиваль, який відбудеться завдяки спільній роботі Посольства Франції в Україні, Французького інституту в Україні та мережі закладів «Альянс Франсез».