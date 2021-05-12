У США помер найстаріший актор у світі Норман Ллойд

Йому було 106 років.

У Лос-Анджелесі на 107-му році життя помер американський актор, продюсер і режисер Норман Ллойд. Він вважався найстарішим діючим представником кіноіндустрії, пише TheGuardian.

Ллойд помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Його акторська кар'єра тривала 97 років.

За словами продюсера Діна Харгроува, який був другом померлого, Ллойд до останнього брав участь в складах журі різноманітних конкурсів, в фестивалях і шоу.

Норман Ллойд народився 8 листопада 1914 року. Він відомий своєю роллю головного лиходія у фільмі Альфреда Хічкока "Диверсант", що вийшов в 1942 році. Ллойд також зіграв у художньому фільмі Чарлі Чапліна "Вогні Рампи". Однак найбільшу популярність актор отримав після 60 років, коли в 1980-ті зіграв роль лікаря в медичній драмі телеканалу NBC "Сент-Елсвер".

За свою кар'єру Ллойд знявся більш ніж у 60 фільмах і телешоу. Він також отримав премію Венеціанського кінофестивалю (1985 рік) і двічі номінувався на отримання телевізійної премії "Еммі" (1970 і 1974 роки).

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