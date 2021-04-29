8-й фестиваль дитячого кіно "Чілдрен Кінофест" оголосив програму

Цього року фестиваль відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн.

Фестиваль для дітей і підлітків "Чілдрен Кінофест", який цього року відбудеться увосьме, пройде з 28 травня по 6 червня. Частина фільмів буде показана в кінотеатрах (їх перелік кінотеатрів буде оголошено в травні), частина – онлайн, на сайті online.childrenkinofest.com.

Як повідомляють організатори, до конкурсної програми традиційно увійшли сім фільмів для глядачів віком від 4 років, відібраних на європейських кінофестивалях. Переможця фестивалю визначає аудиторія.

Фільмом-відкриттям Чілдрен Кінофесту в кінотеатрах стане фантастична анімаційна стрічка Анатолія Лавренішина "Віктор Робот", яка в цьогорічній конкурсній програмі представляє Україну. Картина вже відзначена Призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та Премією "Кіноколо".

У кінотеатрах будуть продемонстровані ще три картини з конкурсної програми. Серед них – відзначена Баварською та Німецькою кінопреміями родинна історична драма "Як Гітлер вкрав рожевого кролика". Французько-бельгійський фільм "Полі" розповість про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. У справжню кіноподорож Данією відправить глядачів комедія "Хлопчик-гусак", найкраща дитяча стрічка 2020 року за версією Данської кіноакадемії.

Ще три фільми конкурсної програми будуть продемонстровані онлайн: нідерландська сімейна комедія "Джекі та Опієн", норвезька пригодницька документальна картина "Арктичні верблюди" та шведська фантастична стрічка "Самі в космосі". На ретроспективному показі, який проходитиме в кінотеатрах та онлайн, глядачам фестивалю продемонструють пригодницький анімаційний фільм "Лисенятко Вук". Угорська стрічка, знята за мотивами дитячих оповідань Іштвана Фекете, побачила світ у 1981-му, а цього року відзначає своє 40-річчя.

Онлайн буде продемонстровано фільм-закриття фестивалю – українську фантастичну пригодницьку стрічку "Фокстер & Макс" Анатолія Матешка, яка є минулорічним переможцем Чілдрен Кінофесту.

У межах Чілдрен Кінофесту також буде показано (в кінотеатрах і онлайн) двадцять стрічок-фіналістів П'ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми. Переможців визначить журі українських кінематографістів – режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму "Віктор Робот" Анатолій Лавренішин, режисер драми "Додому" Наріман Алієв та письменниця, режисерка документального хіта "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик. Глядачам показу також запропонують проголосувати та обрати переможця в номінації "Приз глядацьких симпатій". Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Почесною амбасадоркою фестивалю у 2021 році стала співачка й авторка пісень Христина Соловій.

Місія Чілдрен Кінофесту – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Відвідування показів та онлайн-перегляди – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті.

Нагадаємо, VII "Чілдрен Кінофест" відбувся онлайн з 29 травня по 7 червня 2020 року.