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Суд Нідерландів відновив розгляд апеляції у справі про "скіфське золото"

Слухання було призупинено до вирішення питання про відвід судді.

Суд Нідерландів відновив розгляд апеляції у справі про "скіфське золото"
Фото: EPA/UPG

В Апеляційному суді Амстердама відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції "скіфського золота"

Про це повідомляє "Укрінформ".

На засіданні від України виступатимуть заступник міністра закордонних справ Євген Єнін і заступник міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко, а також - нідерландські адвокати, що представляють Україну у справі.

Директор департаменту міжнародних суперечок Міністерства юстиції Анна Тищенко наголосила, що юридичні аргументи української сторони - "сильні і переконливі".

"Питання, які будуть предметом сьогоднішнього розгляду, в основному вже були детально обговорені як під час слухання суду першої інстанції, так і під час слухань в апеляційному суді. Звичайно, суд є незалежним і з упевненістю передбачити його рішення поки неможливо. Однак, юридичні аргументи української сторони в суді - переконливі і сильні. Ми очікуємо перемогу", - сказала вона.

При цьому Тищенко зазначила, що про дату винесення рішення суду зазвичай повідомляє в кінці слухань. Відповідно до закону цей термін становить до шести тижнів.

Як раніше повідомлялося, слухання у цій справі було призупинено у листопаді минулого року до вирішення питання про відвід судді.

Нагадаємо, у Амстердамському археологічному музеї Алларда Пірсона у 2014 році проходила виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі", вона завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. До колекції входили 565 експонатів, значна частина яких була надана кримськими музеями. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з нідерландської виставки. Керівництво захоплених кримських музеїв наполягає на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути експонати кримських музеїв Україні. У зв'язку із цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

У апеляційному провадженні Україна вимагала відводу головуючого судді, підозрюючи його у упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У листопаді 2019 року Апеляційний суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді, заявивши, що для цього немає підстав. Але 28 жовтня 2020 року після надання українською стороною додаткових матеріалів, що вказують на упередженість судді та його зв'язок з Російською Федерацією, суд задовольнив клопотання України щодо відводу судді.

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