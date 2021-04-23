Фото: cdvr.org.ua

В четвер, 22 квітня, в приміщенні Національного музею "Тюрма на Лонцького" у Львові сталася пожежа.

На сайті ДСНС повідомляється, загорілося в котельні при музеєві. Пожежу вдалося загасити за годину після отримання повідомлення Службою порятунку "101".

Жертв та постраждалих не було.

У п'ятницю, 23 квітня, Центр дослідження визвольного руху повідомив, що музей зазнав вагомих збитків.

Фото: cdvr.org.ua

Фото: cdvr.org.ua

"Займання сталося у котельні СБУ, яка є прилеглою до будівлі музею. Ймовірно, це трапилося через коротке замикання в електромережі. Пожежників викликав охоронець музею, коли помітив густий дим в коридорах о 15.38. За півтори години ДСНС задіяла в гасінні 9 одиниць техніки та чотири десятки пожежників. Вогонь почав швидко перекидатися на територію музею. Зокрема, зайнялися перекриття даху (балки на горищі), обвуглилися вікна першого поверху, частина шиб на всіх трьох поверхах вибита, а деякі вікна пожежники змушені були виривати, зрізати двері. Частина даху таки вигоріла. Пожежники також працювали всередині Музею, відсікаючи вогонь. Гасіння призвело до затоплення приміщень музею, вода досі стоїть і руйнує будівлю", - розказав директор музею Руслан Забілий.

Оцінити повний масштаб втрат поки що неможливо, бо перекриття музею наповнені водою, яка може зашкодити фондам та зруйнувати експозицію.

Найцінніше майно — архів ОУН та УПА, а також спеціалізована бібліотека Центру досліджень визвольного руху, що зберігаються у музеї, - також під загрозою затоплення.

Першочергово музей потребує в перекритті даху, відновленні дверей і вікон та осушуванні приміщень.

Фото: cdvr.org.ua

Фото: cdvr.org.ua

Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" створений у колишній катівні КГБ та Гестапо, він один із трьох у Східній Європі (два інших - це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні).

Фото: cdvr.org.ua прем'єр Канади Стівен Гарпер у музеї Тюрма на Лонцького

Музей відкрито 28 червня 2009 року, 14 жовтня 2009 року він отримав статус національного.