Google змінив назву рейтингу через те, що назвав борщ російським

Тепер там розповідають про "10 страв, які вплинули на російську кухню".

Після скандалу, пов’язаного з внесенням борщу до 10 традиційних російських страв, які "увійшли в історію", Google Arts & Culture змінив назву рейтингу. Тепер там розповідають про "10 страв, які вплинули на російську кухню".

При цьому в описі залишилась згадка про те, що борщ – це "збірна назва різних супів із кислим присмаком", який має багато варіації на різних територіях.

Учора на ситуацію з українським борщем у "російському рейтингу" відреагував міністр культури Олександр Ткаченко. Він наголосив, що борщ - це етнічна українська страва, а в Росії вкотре намагаються привласнити нашу національну страву.

Нагадаємо, український борщ цього року потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів CNN Travel.

Раніше інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні. Згодом Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз.