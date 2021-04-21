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Google змінив назву рейтингу через те, що назвав борщ російським

Тепер там розповідають про "10 страв, які вплинули на російську кухню".

Google змінив назву рейтингу через те, що назвав борщ російським
Фото: Мінкультури

Після скандалу, пов’язаного з внесенням борщу до 10 традиційних російських страв, які "увійшли в історію", Google Arts & Culture змінив назву рейтингу. Тепер там розповідають про "10 страв, які вплинули на російську кухню".

При цьому в описі залишилась згадка про те, що борщ – це "збірна назва різних супів із кислим присмаком", який має багато варіації на різних територіях.

Учора на ситуацію з українським борщем у "російському рейтингу" відреагував міністр культури Олександр Ткаченко. Він наголосив, що борщ - це етнічна українська страва, а в Росії вкотре намагаються привласнити нашу національну страву.

Нагадаємо,  український борщ цього року потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів CNN Travel.

Раніше інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні. Згодом Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз.

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