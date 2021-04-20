Google в рамках проєкту Arts&Culture вказав борщ як "російську страву"

На сторінці проєкту Google Arts&Culture з’явився список 10 традиційних російських страв, які "увійшли в історію".

Рейтинг опубліковано на сайті Google Arts&Culture.

У списку також - вінегрет, салат "Олів’є", сирники, пельмені, гречана каша, шашлик та інші страви. П’яте місце у рейтингу зайняв український борщ.

"Історія борщу йде в глибину століть, але в двадцятому столітті цей ситний суп став основною стравою декількох країн, включаючи Росію. Рецептурні довідники збагатилися такими варіаціями, як борщ український (з товченим салом з часником), московський (з м'ясним набором - відвареної яловичиною, шинкою і сосисками) і навіть флотський (з червоним перцем і копченою свининою)", - йдеться в описі страви.

Міністр культури України Олександр Ткаченко відреагував на це і зазначив, що у РФ вкотре намагаються привласнити нашу національну страву.

"Поговоримо знову про борщ. У РФ вкотре намагаються привласнити нашу національну страву. На платформі Google Arts & Culture запустили проект під назвою «Розкуси Росію». Зокрема там презентовані Топ-10, як вони це називають, «російських блюд, що увійшли в історію». Серед споконвічних російських страв і український борщ. Знову видають бажане за дійсне. Ще «Розкуси Росію» пропонує іноземцям відправитися в гастрономічний тур по Росії. Цікаво, а тури в захоплену Південну Осетію за пирогами будуть? Чи в анексований Крим – за стравами переслідуваних кримських татар? Чи у захоплені частини Донецької та Луганської областей, де варять прекрасний борщ?", - написав Ткаченко в своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що борщ - це етнічна українська страва.

"Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про «досягнення» росіян, коли вони намагаються в нас їх вкрасти. Саме тому, «культура приготування українського борщу» подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Впевнений, світ визнає нашу національну страву. Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде!", - додав міністр культури України.

Нагадаємо, український борщ цього року потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів CNN Travel.

Раніше інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні. Згодом Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз.