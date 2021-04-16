Через Timelapse можна дивитися на зміни будь-якої точки планети.

Програма Google Earth отримала найбільше оновлення за останні роки. У ній з’явилася функція Timelapse, яка дозволяє користувачам побачити зміни, що відбулися на планеті Земля за останні 37 років.

Для створення роликів компанія об’єднала в інтерактивний 4D-інтерфейс 24 млн супутникових знімків, зібраних з 1984 року, повідомляється в блозі корпорації Google.

За останні 50 років Земля змінилася сильніше, ніж будь-коли в історії, підкреслюють у компанії.

"За останні півстоліття на нашій планеті відбулися стрімкі зміни навколишнього середовища - значніші, ніж будь-коли в історії людства. Для декого наслідки зміни клімату здаються абстрактними і далекими, як танення крижаних шапок і відступ льодовиків. За допомогою Timelapse в Google Earth у нас напохваті є чіткіша картина змін на нашій планеті, яка показує не тільки проблеми, а й рішення, а також надзвичайно красиві природні явища, які розгортаються протягом десятиліть", - йдеться у блозі.

Через Timelapse можна дивитися на зміни будь-якої точки Землі. Можна переглянути також готові відео з наочними змінами в різних точках планети.

У Timelapse виділено п'ять тем, за якими можна відстежувати зміни: зменшення лісових масивів, зростання міст, глобальне потепління, видобуток корисних копалин і поновлювані джерела енергії, а також "тендітна краса Землі". Творці функції стверджують, що її основне завдання - змусити людей задуматися над майбутнім планети.