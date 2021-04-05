Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту вперше успішно перестикувався з Міжнародною космічною станцією в автоматичному режимі.

Процес перестикування тривав близько 40 хвилин, повідомляється у Твіттері SpaceX.

"Dragon повторно зістикувався з МКС, завершивши свій перший в історії політ для зміни порту та поступившись місцем для Crew-2 Dragon, який прибуде за кілька тижнів, а також CRS-22 Dragon цього літа", - йдеться у повідомленні.

Dragon has re-docked with the @Space_Station, completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew-2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https://t.co/au9pr9Wf3z — SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021

5 квітня о 13:29 за київським часом Crew Dragon успішно відстикувався від переднього шлюзу модуля Harmony, звільнивши місце для наступної місії та доставки вантажу на кораблі, прибуття якого на МКС планується 23 квітня.

На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі. Планується, що 28 квітня вони повернуться на Землю.

Нову місію у складі чотирьох астронавтів корабель Crew Dragon доставив на МКС торік у листопаді.

30 травня 2020 року SpaceX та NASA здійснили успішний запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Тоді корабель SpaceX вперше доставив людей на МКС.