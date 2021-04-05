В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Понад 100 митників відсторонили від роботи після рішення РНБО
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Внаслідок ускладнень від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
Василь Вірастюк переміг на довиборах у Раду, – ЦВК
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Німеччина та Франція оприлюднили спільну заяву щодо загострення на Донбасі
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
ГоловнаТехнології

Космічний корабель Crew Dragon уперше перестикувався з МКС

Перестикування корабля відбувалося в автоматичному режимі.

Космічний корабель Crew Dragon уперше перестикувався з МКС
Фото: скриншот

Космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX із чотирма астронавтами на борту вперше успішно перестикувався з Міжнародною космічною станцією в автоматичному режимі.

Процес перестикування тривав близько 40 хвилин, повідомляється у Твіттері SpaceX.

"Dragon повторно зістикувався з МКС, завершивши свій перший в історії політ для зміни порту та поступившись місцем для Crew-2 Dragon, який прибуде за кілька тижнів, а також CRS-22 Dragon цього літа", - йдеться у повідомленні.

5 квітня о 13:29 за київським часом Crew Dragon успішно відстикувався від переднього шлюзу модуля Harmony, звільнивши місце для наступної місії та доставки вантажу на кораблі, прибуття якого на МКС планується 23 квітня.

На борту Crew Dragon перебувають астронавти NASA Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі. Планується, що 28 квітня вони повернуться на Землю.

Нову місію у складі чотирьох астронавтів корабель Crew Dragon доставив на МКС торік у листопаді.

30 травня 2020 року SpaceX та NASA здійснили успішний запуск космічного корабля Crew Dragon до МКС. Тоді корабель SpaceX вперше доставив людей на МКС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також