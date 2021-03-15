Facebook та Instagram почали позначати пости про вакцини від ковіду

Соціальні мережі Instagram і Facebook почали додавати спеціальні позначки до постів про вакцини від коронавірусу. Це зроблено для запобігання поширенню дезінформації, йдеться на сайті компанії Facebook.

У постах, де обговорюються вакцини, тепер висвічуються маркування з достовірною інформацією про безпечність препаратів, наданою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Наразі позначки поширюються англійською, французькою, іспанською, індонезійською, португальською, арабською мовами. У найближчі тижні будуть додані й інші мови.

Раніше чотири експрезиденти США знялися в соціальній рекламі вакцини проти ковіду. У рекламі показали, як колишні очільники держави отримують свою дозу вакцини.

Трамп і його дружина Меланія не знімалися в рекламі, оскільки зробили щеплення в Білому домі ще в січні, але не розповідали про це. На початку пандемії Трамп скептично ставився до інформації про коронавірус.