Михайло Поплавський презентував кліп в 3D віртуальній реальності

Поки багато зірок шоу-бізнесу взяли творчу паузу і відклали прем'єри до кращих часів через карантин, невгамовний Михайло Поплавський не сидів склавши руки. Він зняв суперсучасний кліп на легендарну пісню "Юний орел", з якою в 1997 році увірвався в шоу-бізнес.

Презентація відбулася в Київському університеті культури. Першими з новою версією кліпу познайомилися студенти, колеги, випускники ВНЗ та зіркові друзі: телеведучий Григорій Решетник, народні артисти України Павло Зібров та Наталія Бучинська. І були дуже здивовані - Михайло Поплавський постав в несподіваному образі, а картинка створювалася з використанням суперсучасних технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube і інших.

"Юний орел" - для мене особлива пісня. З нею я вперше вийшов на сцену для розкрутки та популяризації інституту культури. З цієї пісні стартував проект "Співаючий ректор" як технологія. Тоді це було для мене викликом. А сьогодні я пишаюся, що колись маловідомий інститут став топовим університетом в Україні. І я продовжую експериментувати разом із зірковими випускниками", - сказав Михайло Поплавський.

Режисером нового, вже четвертого кліпу, стала відома випускниця КНУКіМ Катя Царик. Для неї пісня "Юний орел" особлива. Коли майбутній кліпмейкер вчилася на першому курсі, ця мелодія звучала в стінах університету замість дзвоника. Катя зізнається, що вже тоді мріяла зняти кліп для співаючого ректора. І ось вони разом з Михайлом Михайловичем зробили ребрендинг його головного хіта, використовуючи трендові світові технології.

"Ми створюємо нову історію сучасного шоу-бізнесу, першими в Україні презентували унікальну роботу - кліп в 3D віртуальної реальності, - розповів "ФАКТАМ" Михайло Поплавський. - Ці технології тільки починають застосовувати в світі. Університет культури завжди в тренді світових технологій. Зараз, коли музична індустрія стрімко розвивається, важливо шукати свої фішки, режисерські ходи. Потрібно не просто йти в ногу з часом, але і бути на крок попереду. Цьому я навчаю своїх студентів, піднімаючи високу планку".

"Ми першими застосовуємо такі інноваційні технології в своїх проектах. Для мене важливо, що реалізовують їх наші зіркові випускники: режисери Катя Царик та Євген Тимохін, оператор Юрій Король, в кліпі знімалися колишні студентки, які вже 10-12 років працюють у мене в балеті і на бек-вокалі. Їхні образи створювали наші майстри кафедри фешн-бізнесу", - розповів Михайло Поплавський.

Головною вимогою ректора було поєднувати концертний кліп з сюжетом, така була ідея Михайла Михайловича. Як каже Катя Царик, це виявилося завданням не з легких.

"Мені здавалося, що давно випустилася, все вмію, все знаю. Але ні. Ця робота стала для нас викликом, при реалізації якого ми з командою також вчилися. Не кожен може собі дозволити втілювати такі сміливі прогресивні технології. Це складна система зйомок, програмування якій було розроблено київською компанією", - розповіла Катя Царик.

Відео знімали майже добу. Разом з Поплавським в кліпі знімалися балет і бек-вокалістки. Для них були створені спокусливі костюми з чорного латексу, розроблені однакові макіяж і зачіски так, що дівчата в кліпі виглядають як близнюки.

Кліп "Юний орел" Михайла Поплавського - перша презентована відеоробота з використанням світових технологій. Найближчим часом він обіцяє представити п'ять нових кліпів в абсолютно новій стилістиці і з новими фішками.