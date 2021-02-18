Facebook заборонив користувачам в Австралії шукати та розміщувати новини зі ЗМІ

Facebook прибрав можливість шукати та публікувати новини зі ЗМІ в соцмережі для користувачів у Австралії. Це відповідь на запропонований в країні закон, який має примусити технологічні платформи платити видавцям за новини.

Користувачі з інших країн також не можуть знайти та оприлюднити новини з австралійських ЗМІ. Віцепрезидент Facebook з глобального новинного партнерства Кемпбелл Браун заявив, що анонсований закон не враховує фундаментального харакетру відносин між платформою та видавцями, пише CNN.

"Попри те, як деякі вважають, Facebook не краде новинний контент. Я сподіваюся, у майбутньому ми знову зможемо включити новини для мешканців Австралії", - зазначив Браун.

У січні в Сенаті Австралії пройшли слухання, на яких представники Facebook повідомили, що можуть заблокувати контент, якщо законопроєкт стане законом. Google пригрозив повністю закрити пошукову систему на території Австралії.

Однак тепер пошуковик дав зрозуміти, що не тільки не збирається припиняти роботу в Австралії, а й поглиблює взаємодію з місцевими видавцями. Google і News Corp. (новинний конгломерат, який включає в себе більшість австралійських ЗМІ та американські Wall Street Journal та New York Post), заявили про трирічну угоду, згідно з якою технологічний гігант платитиме за ліцензування контенту News Corp.

Голова австралійського казначейства Джош Фріденберг заявив, що заборона на новини "матиме великі наслідки для місцевих громад", але уряд не змінив свою думку і збирається вводити закон, що встановить плату за використання соцмережею новинного контенту, повідомляє BBC. Основною причиною змін законодавства є масове зникнення робочих місць журналістів у Австралії, адже кошти за рекламу надходять не медіа, а техноплатформам.

Нагадаємо, що цей законопроєкт в Австралії ще в липні підготувала австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів.

Це стало наслідком розслідування ситуації на медійного ринку та позицій на ньому американських технологічних компаній. Наприкінці минулого року уряд Австралії запропонував Facebook і Google добровільно домовитися з медіакомпаніями про умови використання їхнього контенту.

У січні Google пригрозив відключити пошук на території Австралії, якщо там ухвалять закон зі зобов'язанням платити медіа за використання контенту.