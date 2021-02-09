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Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марса

Таким чином ОАЕ стали п'ятою країною з-поміж тих, які коли-небудь діставалися Марса.

Зонд ОАЕ вперше вийшов на орбіту Марса
Фото: twitter.com/@JimBridenstine

Космічний зонд "Hope" Об’єднаних Арабських Еміратів у рамках першої міжпланетної арабської місії у вівторок, 9 лютого, дістався орбіти Марса.

Про це у твіттері повідомляє шейх ОАЕ.

"Місію завершено", - йдеться в дописі.

Об'єднані Арабські Емірати, Китай і Сполучені Штати запустили зонди на Марс у липні минулого року, скориставшись періодом, коли дві планети перебували найближче одна до одної.

Зонд "Hope" буде обертатися навколо планети протягом як мінімум одного марсіанського року, або 687 днів, тоді як Tianwen-1 з Китаю і американський марсохід Perseverance 2020 здійснять посадку на поверхню планети.

"Hope" буде використовувати три наукові інструменти для моніторингу марсіанської атмосфери і, як очікується, почне передавати інформацію на Землю у вересні 2021 року, а дані будуть доступними для вивчення вченими з усього світу.

Космічна місія приурочена до 50-річчя об'єднання ОАЕ. Після успішного виходу зонда корабля на орбіту арабська держава стала п'ятою країною, яка коли-небудь діставалася Марса. У минулому тільки США, Індія, колишній Радянський Союз і Європейське космічне агентство успішно діставалися Червоної планети.

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