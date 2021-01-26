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SpaceX перенесла запуск прототипу корабля для польоту на Марс

Завадив сильний вітер.

SpaceX перенесла запуск прототипу корабля для польоту на Марс
Фото: twitter.com/SpaceX

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX відклала запуск дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Пряма трансляція запуску велася на каналі NASASpaceflight.

Однак у призначений час запуск не відбувся. Зазначається, що його відклали через пориви вітру до 50 км на годину.

Очікується, що Starship SN9, який обладнано трьома двигунами Raptor, здійснить "стрибок" на 12,5 км та керовано приземлиться на посадковий майданчик поруч із місцем старту.

Нагадаємо, у травні 2020-го корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

У грудні SpaceX скасувала запуск прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship за 1,3 секунди до старту.

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