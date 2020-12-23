Apple отримала патент на керування навушниками за допомогою рухів язика, обличчя і рук

Американська компанія Apple отримала патент на управління навушниками AirPods через взаємодію з тілом користувача. Компанія пропонує використовувати спеціальні дотики до обличчя для роботи з навушниками, пише TJournal.

У патенті Apple йдеться про систему управління, яка може розпізнавати сигнали введення і після цього міняти роботу навушників. Пристрій зможе розпізнавати сигнали як зсередини тіла, так і зовні. Наприклад, дотик до вух, дані з вушних каналів, голови, тіла, а також окремих частин тіла.

Вступними даними можуть бути будь-які дії, які може розпізнати пристрій. У патенті описуються різні способи управління навушниками через тіло, в тому числі свайпи, натискання та інші способи. Пристрій також зможе розпізнати клацання зубами або язиком.

Серед інших способів управління - вокальні звуки і "субвокалізації": звуки голосу, що знаходяться нижче рівня, на якому люди зазвичай можуть чути - нижче нуля децибел. Пристрій також може зафіксувати в якості сигналу переміщення частини тіла, наприклад, рухи головою, руками, ногами і не тільки. Управляти навушниками пропонується і за допомогою контакту з іншими людьми або предметами.

Навушники зможуть вловлювати сигнали за допомогою мікрофона, спрямованого в вухо. Це одна з особливостей AirPods Pro, яка потрібна для роботи шумозаглушення.

У серпні Apple вже отримувала патент на новий спосіб управління AirPods Pro. Тоді компанія запатентувала можливість взаємодіяти з навушниками через "повітряні жести". Патенти Apple зазвичай не означають, що якась функція точно з'явиться в майбутніх продуктах: компанія може застосувати патент тільки через багато років і навіть десятиліття, а може не застосувати взагалі.

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