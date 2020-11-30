Італія оштрафувала Apple на 10 млн євро

Регулятор заявив, що компанія рекламувала кілька моделей iPhone як водостійкі, при цьому не пояснивши, що вони є такими лише за певних обставин.

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Apple на 10 млн євро за “агресивну та оманливу” комерційну практику продажів iPhone.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятор заявив, що компанія рекламувала кілька моделей iPhone як водостійкі, при цьому не пояснивши, що вони є такими лише за певних обставин.

Також в Антимонопольному комітеті Італії зазначили, що компанія у своєму дисклеймері вказала, що на її телефони не поширюється гарантія в разі пошкодження пристрою рідинами. Тому обмануті клієнти не змогли отримати безкоштовний ремонт смартфона, якщо він отримав пошкодження від води або іншої рідини.

Apple відмовилася коментувати новину.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Apple розробляє власний пошуковик на тлі антимонопольної справи проти Google в США. Створення альтернативи пошуковику Google може зайняти кілька років, однак Apple може дозволити собі довгострокові інвестиції.

20 жовтня Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google. На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за замовчуванням.

Також результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook і Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку. Звіт представників Конгресу містить рекомендації в частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їхнього бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.