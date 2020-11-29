В Угорщині директор музею порівняв Сороса з Гітлером

Сцилард Деметер, який очолює Будапештський літературний музей Петефі і є урядовим уповноваженим з культури, назвав Джорджа Сороса "ліберальним фюрером". На його думку, Сорос перетворив Європу на свою "газову камеру".

Про це повідомляє DW.

"Отруйний газ, який є смертельним для європейського способу життя, виходить з капсули відкритого мультикультурного суспільства, і ми, народи Європи, приречені топтати один одного у боротьбі за останній ковток повітря", - написав Деметер.

Директор музею також прокоментував суперечку щодо бюджетної угоди ЄС, яку блокують Угорщина і Польща через свою незгоду із принципом прив'язки верховенства права до фінансування.

Коментуючи цю суперечку, він назвав Угорщину і Польщу "новими євреями", які стали мішенню "ліберальних арійців", що хочуть вигнати їх з блоку.

Об'єднання євреїв Угорщини жорстко відреагувало на цю статтю. Як наголосили в об'єднанні, такі порівняння є потворною провокацією, і це неможливо пробачити.

Угорська лівоцентристська партія "Демократична коаліція" після публікації колонки закликала до негайного звільнення Деметера.

Раніше Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK") позапланову перевірку через ознаки розпалювання ворожнечі і ненависті. Підставою стала трансляція анонсу телемарафону "Реванш соросятні".

Нагадаємо, 24 листопада в Києві під посольством США ОПЗЖ влаштувала акцію "проти зовнішнього управління". Хлопець у масці Джорджа Сороса водив на повідку жінку в традиційному українському вбранні. "Мітинг" влаштувало молодіжне крило партії, але серед учасників чимало людей пенсійного віку.

"Акцію" активно висвітлювали ЗМІ, наближені до нардепа Віктора Медведчука.