Наступний тиждень буде дуже значущим для Brexit, - очільник британського МЗС

Переговорники не дійшли згоди щодо двох важливих питань.

Наступний тиждень буде дуже значущим для Brexit.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, пише reuters.com.

"Це дуже значущий тиждень, справді останній великий тиждень, коли ще можуть бути якісь зволікання", - сказав Рааб.

За його словами, переговорники не дійшли згоди щодо двох важливих питань, – риболовлі та правил конкуренції та державної допомоги підприємцям.

Рааб зауважив, що домовленостей можливо досягти, якщо ЄС проявить прагматичну позицію.

Нагадаємо, парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє прибув у Лондон для відновлення переговорів з Великою Британією щодо перехідного періоду.

Раніше прем'єр-міністр великої Британії Борис Джонсон наполягав, що ймовірність угоди залежить від ЄС.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу.Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.