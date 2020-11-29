На вулиці польської столиці вийшло кілька тисяч протестувальників.

Внаслідок страйку жінок у Варшаві 28 листопада було затримано 11 осіб і подано 370 заяв до суду про накладення штрафу.

Про це пише rmf24.pl.

На вулиці польської столиці вийшло кілька тисяч осіб. Учасники протесту також відзначали 102-ту річницю отримання виборчих прав польськими жінками.

Учасники акції протесту вирушили з кільцевого перехрестя Дмовського до центру Міністерства внутрішніх справ та адміністрації в Баторі. Поліція кілька разів блокувала марш, але сутички були поодинокими.

Demonstracja Strajku Kobiet w Warszawie idzie przed MSWiA. Policja blokuje wylot z placu Konstytucji, ale tylko na jezdni - ludzie ominęli kordon bokiem, chodnikami, policjanci nie reagowali. Na razie wyraźnie widać, że nie wchodzą w żaden kontakt z protestującymi @RMF24pl pic.twitter.com/ARSLDHWFdc — Paweł Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Найсерйозніша ситуація скалался на Лазенківській трасі, яка була заблокована групою протестувальників. Там працівники міліції застосували сльозогінний газ. Постраждала і Євродепутат Барбара Новацька, яка отримала медичну допомогу.

Na tych zdjęciach widać jak było.... https://t.co/tyLxAblMe1 — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 28, 2020

.@barbaraanowacka została zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej. Jesteśmy z @GoTracz. Ustalamy odpowiedzialnych dowódców w celu złożenia skargi do @Policja_KSP. pic.twitter.com/wHUuRwxbvH — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 28, 2020

Поліція неодноразово закликала демонстрантів розійтися, стверджуючи про незаконність протесту. Демонстранти у відповідь скандували: «У нас є право на протест!».

За годину до закінчення демонстрації організатори попросили учасників повернутися додому, але їх довгий час не пропускали через кордон міліції.

Окрім Варшави, демонстрації пройшли на вулицях кількох десятків польських міст.

Нагадаємо, польський уряд вирішив відкласти виконання рішення Конституційного суду щодо заборони абортів, яке мало набути чинності 2 листопада.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар заявив, що ЄС стурбований рішенням КС Польщі щодо абортів, та заявив, що це може стати темою резолюції.