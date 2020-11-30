У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Последняя бандероль
Последняя бандероль
ГоловнаСвіт

Австралія вимагає вибачень від Китаю за фейкове фото із солдатом і дитиною в офіційному дописі

На світлині австралійський солдат приставляє ножа до горла афганського хлопчика. 

Фото: Sky News
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав "дійсно огидним" фото буцімто австралійського солдата в акаунті спікера Міністерства закордонних справ Китаю.

Австралія вимагала у Twitter його видалення на тлі погіршення відносин між країнами, пише Reuters

Моррісон скликав брифінг, на якому засудив зображення з буцімто австралійським солдатом, який приставив ніж до горла афганської дитини, та заявив, що влада Австралії вимагає від Пекіна вибачень. 

"Це абсолютно обурливо і не може бути виправдано жодними підставами. Китайському уряду має бути дуже соромно за цей допис. Це применшує їх в очах світу", - заявив Моррісон.

Відносини між Австралією та Китаєм погіршилися після того, як офіційна Канберра, столиця Австралії, закликала провести міжнародне розслідування причин пандемії коронавірусу.

Як пишуть Sky News, офіційний представник МЗС Китаю запостив світлину з коментарем: "Шокований убивством афганських мирних мешканців і полонених австралійськими солдатами. Ми рішуче засуджуємо такі дії та закликаємо притягнути до відповідальності".

У листопаді австралійська армія опублікувала звіт про військові злочини своїх солдатів в Афганістані. Розслідування почалося з 2016 року та досліджувало незаконні дії австралійського військового контингенту. У ньому стверджується, що деякі солдати, можливо, катували та вбивали людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також