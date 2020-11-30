Австралія вимагає вибачень від Китаю за фейкове фото із солдатом і дитиною в офіційному дописі

Фото: Sky News

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав "дійсно огидним" фото буцімто австралійського солдата в акаунті спікера Міністерства закордонних справ Китаю.

Австралія вимагала у Twitter його видалення на тлі погіршення відносин між країнами, пише Reuters.

Моррісон скликав брифінг, на якому засудив зображення з буцімто австралійським солдатом, який приставив ніж до горла афганської дитини, та заявив, що влада Австралії вимагає від Пекіна вибачень.

"Це абсолютно обурливо і не може бути виправдано жодними підставами. Китайському уряду має бути дуже соромно за цей допис. Це применшує їх в очах світу", - заявив Моррісон.

Відносини між Австралією та Китаєм погіршилися після того, як офіційна Канберра, столиця Австралії, закликала провести міжнародне розслідування причин пандемії коронавірусу.

Як пишуть Sky News, офіційний представник МЗС Китаю запостив світлину з коментарем: "Шокований убивством афганських мирних мешканців і полонених австралійськими солдатами. Ми рішуче засуджуємо такі дії та закликаємо притягнути до відповідальності".

У листопаді австралійська армія опублікувала звіт про військові злочини своїх солдатів в Афганістані. Розслідування почалося з 2016 року та досліджувало незаконні дії австралійського військового контингенту. У ньому стверджується, що деякі солдати, можливо, катували та вбивали людей.