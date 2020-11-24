Україна готова долучитись до відновлення Афганістану - Кулеба

Міністр привернув увагу до можливостей українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни.

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив готовність України долучитися до процесу відновлення Афганістану.

Про це він заявив на пленарному засіданні високого рівня конференції “Афганістан 2020”, передає пресслужба МЗС.

Кулеба привернув увагу до можливостей українських компаній взяти участь в проєктах з відбудови країни.

"Україна може багато запропонувати. Ми готові брати участь у регіональних та міжрегіональних економічних, інфраструктурних та енергетичних проєктах із залученням Афганістану. Українські компанії готові постачати промислові, будівельні товари, локомотиви, трактори, залізничне обладнання та устаткування. Наші спеціалісти готові організувати тренінги для афганських інженерів, задіяних у побудові залізничної інфраструктури та систем оповіщення", - сказав Кулеба у відеозверненні до учасників конференції.

Міністр також зазначив, що саме економічний розвиток Афганістану якнайкраще сприятиме зміцненню миру, процвітанню та стабільності у регіоні Південної та Центральної Азії.

Нагадаємо, 9 вересня у столиці Афганістану Кабулі здійснено замах на віцепрезидента країни Амруллу Салеха. Під час руху конвою чиновника спрацював вибуховий пристрій.

2 листопада внаслідок стрілянини в університеті Кабула загинуло щонайменше 20 людей, понад 40 - отримали поранення.

14 листопада у результаті вибуху бомби у південній провінції Афганістану Гельманд загинув репортер, який працював в Афганській службі "Радіо Свобода".