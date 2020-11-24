Болгарія планує оголосити жорсткий карантин через коронавірус

Планується закрити школи, ресторани і магазини і заборонити всі спортивні заходи, приватні урочистості та екскурсії.

Влада Болгарії планує розглянути питання запровадження в країні суттєвих карантинних обмежень через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, планують закрити школи, ресторани і магазини і заборонити всі спортивні заходи, приватні урочистості та екскурсії.

Міністр охорони здоров'я балканської країни Костадин Ангелов заявив у понеділок, що заходи, які обговорюватиме уряд у середу, спрямовані на запобігання перевантаженню системи охорони здоров'я.

Наразі в лікарнях Болгарії спостерігають нестачу персоналу через зростання числа захворювань серед медиків.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Болгарії, за останній тиждень число нових випадків COVID-19 подвоїлося і склало 23 569. Загальне число хворих на коронавірус у країні з населенням 7 мільйонів сягнуло 121 820 осіб. З них близько 6350 осіб перебувають у лікарнях. Це на 1000 більше, ніж тиждень тому. Понад 400 хворих перебувають у реанімації.

Нагадаємо, у Великій Британії з 2 грудня припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують більш жорсткі, ніж раніше, багаторівневі регіональні обмеження.