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Байден оголосив імена потенційних міністрів свого Кабінету

Протидія з боку чинного президента Дональда Трампа дещо гальмує процес переходу влади. 

Байден оголосив імена потенційних міністрів свого Кабінету
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден оголосив імена претендентів на окремі посади в майбутньому Кабінеті.

Про це пише The Washington Post.

Так, Ентоні Блінкен має стати державним секретарем, Джейк Салліван - радником з національної безпеки, а Лінда Томас-Грінфілд - послом США в Організації Об'єднаних Націй.

Байден також оголосив, що планує призначити Алехандро Майоркаса керівником органу внутрішньої безпеки, Авріл Хейнс - на посаду директора національної розвідки і Джона Керрі - на посаду спеціального посланника президента з питань клімату.

Команда чинного президента США Дональда Трампа ставить під сумнів результати виборів у декількох штатах. Невизнання Трампом перемоги суперника дещо гальмує процес переходу влади. Без офіційного процесу переходу ФБР не може перевірити кандидатів у Кабінет Байдена. 

Кабінет США включає високопосадовців виконавчої влади федерального уряду. Його члени призначаються президентом за погодженням Сенату. Складається з віцепрезидента, держсекретаря, міністра фінансів, а також міністрів оборони, внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, праці, охорони здоров'я і соціальних служб, житлового будівництва, транспорту, енергетики, освіти, справ ветеранів, внутрішньої безпеки і генерального прокурора.

Переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

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