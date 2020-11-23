Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка

Глава Білоруської православної автокефальної церкви архієпископ Святослав Логін відлучив Олександра Лукашенка від церкви і наклав на нього анафему.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У неділю, 22 листопада, під час богослужіння в соборі Святого Кирила Туровського в канадському Торонто в присутності вірних архієпископ прочитав "Архіпастирське послання проголосити анафему колишньому президенту Олександрові Лукашенку - диктатору, вбивці та мучителю благочестивого білоруського народу".

Сам текст відлучення називається "Анафема колишнього президента Олександра Лукашенка, який чинить беззаконня, переслідує та вбиває православних та інших мирних християн за правду в Білорусі".

"Побожний білоруський народ зараз переживає складний час, коли за наказом самозванця - колишнього президента Олександра Лукашенка, одержимого дияволом, наших дітей убивають і знущаються над нашими братами та сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирними жителями на вулицях і в тюрмах столиці Мінська та в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливу політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді, руйнуючи пам'ятники", - йдеться в документі.

"Ми закликаємо тих, хто все ще служить його сатанинській силі, не виконувати злочинні накази, бо інакше на вас чекає прокляття ваших нащадків у земному житті і пекло в небесному житті", - заначено в ньому.

Нагадаємо, в Білорусі із серпня тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд у ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.