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Байден планує оголосити кандидатів до Кабінету 24 листопада

Два члени з команди Байдена підтвердили, що він незабаром анонсує імена потенційних міністрів. 

Байден планує оголосити кандидатів до Кабінету 24 листопада
Фото: EPA/UPG

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден 24 листопада планує оголосити про вибори Кабінету.

Про це повідомили два ключових члена перехідної команди Байдена, пише CNN.

"Обраний президент Байден оголосить членів-кандидатів Кабінету цього тижня. Він з нетерпінням чекає цього, щоб представити членів своєї команди громадськості", - повідомила Джен Пасакі, яка курує команду Байдена з висування кандидатур.

Згодом вона додала, що імена стануть відомі вже у віторок. 

Команда чинного президента США Дональда Трампа ставить під сумнів результати виборів у декількох штатах. Невизнання Трампом перемоги суперника дещо гальмує процес переходу влади. Без офіційного процесу переходу ФБР не може перевірити кандидатів у Кабінет Байдена. 

Кабінет США включає високопосадовців виконавчої влади федерального уряду. Його члени призначаються президентом за погодженням Сенату. Складається з віцепрезидента, держсекретаря, міністра фінансів, а також міністрів оборони, внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, праці, охорони здоров'я і соціальних служб, житлового будівництва, транспорту, енергетики, освіти, справ ветеранів, внутрішньої безпеки і генерального прокурора.

Переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів у всіх штатах і завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

7 листопада американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Трамп одразу заявив, що буде оскаржувати результати голосування в судах і звинуватив суперників у фальсифікаціях.

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