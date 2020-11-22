Азербайджан: на перекрестке двух турбулентностей

После окончания Второй Карабахской Войны происходит интенсивное осмысление геополитического, военного и информационного аспектов происходящих процессов. Эксперты уверены, что Южной Кавказ переходит в новое геополитическое измерение. Но позиции отличаются в вопросе конкретного содержания этого процесса. Вопрос ставится обычно таким образом: «Кто выиграл больше - Россия или Турция? И выиграл ли Азербайджан?»

Фото: EPA/UPG

Ответы разные. Некоторые считают, что Россия, тактически, в финале обыграла всех, включая Турцию, Азербайджан и Армению. Другие уверены в том, что Турция в геополитическом и стратегическом плане получила больше выгоды, чем Россия. Некоторые эксперты отмечают успехи Азербайджана на поле сражения и за столом переговоров. На фоне этих выводов, почти все эксперты не сомневаются в поражении Армении и Европы.

Возможно. Но, по нашему мнению, реальная ситуация в регионе имеет более сложную картину и неопределенную динамику, чем представляет себе экспертное сообщество. Героизм Азербайджанской армии так радикально изменил геополитическую панораму региона, что быстрое адекватное осмысление происходящего крайне затруднительно. Более того, до 27 сентября, геополитическая стабильность в регионе была очень хрупкой. Многие эксперты говорили о существовании геополитической турбулентности, что в любой момент регион мог быть охвачен хаосом. Источником такой турбулентности считался, как все нарастающий интерес крупных мировых игроков в регионе, так и наличие нерешенности конфликта.

В общем этот прогноз себя оправдывает. Южный Кавказ быстрыми темпами стал полем для столкновения интересов крупных региональных и мировых игроков за короткое время. Азербайджан вынужден был восстановить свою территориальную целостность применяя военную силу. Так как официальный Ереван открыто заявлял, что не собирается выводить свои оккупационные военизированные силы из международной признанной территорий Азербайджана. А бессмысленные переговоры в рамках Минской Группы ОБЕСЕ не давали никаких результатов, должно быть и не дали бы, еще 30 лет, никаких результатов. Боевые действия в Карабахе стало, своего рода, лакмусовой бумагой для полного понимания столь долгое время нерешенности конфликта.

44 дневная война показала, что Азербайджан намного сильнее Армении в военном, политическом, дипломатическом и духовно-моральном плане. Но у Армении больше опекунов в лице некоторых крупных стран Запада и России. Известно, что Иран тоже исподволь защищал Армению. На данный момент, именно этот фактор является источником опасной геополитической турбулентности в регионе. Потому, что в подсознании, понимая эту истину, опекуны агрессора все еще пытаются изменить ход событий. Они всячески, но каждый по-своему, пытаются переломить ход происходящего процесса. В результате, для Азербайджана сформировалась противоречивая и сложная геополитическая панорама – страна, фактически, находится на пересечении двух геополитических турбулентностей. Первая, исходит от ирано-российских интересов, вторая от интересов крупных Западных стран. Поэтому Азербайджану предстоит вести игру на выигрыш на пересечении этих турбулентностей, что является очень сложной задачей. В этой связи, Азербайджану чрезвычайно необходимо усилить позиции дипломатического корпуса, сконцентрировать профессионалов, отлично знающих теорию и систему международных отношений. К тому же, сейчас, как никогда, азербайджанская дипломатия нуждается в создании новой концепции внешней политики, для этого нужны люди с колоссальным дипломатическим опытом и теоретическими знаниями.

Баку и Анкара стремительно настроены на восстановление исторической, геополитической и политической справедливости. Шансы Азербайджана в нынешних геополитических условиях не плохие, на сегодняшний день. Без должного понимания особенности процессов, невозможно адекватно осмыслить сегодняшний расклад сил в геополитике региона.

Начнем с России. Москва, как традиционно сильный (даже, доминирующий) игрок на Южном Кавказе, пока еще сохраняет свой статус. Внедрение российских миротворцев в Нагорный Карабах, по этой причине, вполне ожидаемое событие. События в регионе показывают, что Россия пока не готова поделить этот регион с Западом. Но есть один важный геополитический нюанс - присутствие Турции на Южном Кавказе. Это уже факт и показывает, что начинается новая эра в конструкции геополитической динамики Кавказа. А именно, Россия уже не единственная геополитическая и военная сила на Южном Кавказе. В этом ключе, стоит отметить очень важный момент, что Азербайджан и Турция действуют в регионе в тандеме. Данный тандем можно смело назвать «стабилизирующей силой», так как, несмотря на предвзятые позиции некоторых государств, Турция все-таки является полноценным и самым активным НАТО. НАТО, как военно-политический блок, был создан прогрессивными демократическими государствами Запада с целью обеспечения мира и стабильности во всем мире. Россия, конечно же, никогда не захочет смирится с тем, чтобы «на заднем ее дворе» присутствовал такой активный член НАТО в лице Турции.

Учитывая молниеносность и несимметричность процессов в регионе, Россия вынуждена считаться с этой новой стабилизирующей силой и корректировать свои действия в соответствии с этой реальностью.

Фото: EPA/UPG

По итогам Второй Карабахской Войны, очевидно, что Россия на данном этапе хочет использовать этот момент против Запада – отстранить западные страны от решения Нагорно-Карабахского конфликта. Судя по всему, пока это ей удается. Чтобы всячески снизить влияние США и Запада на сложившеюся ситуацию, Россия использует дипломатические уловки. Поэтому Москва, делая имитацию, проводит череду консультаций, изнуряя турецкую сторону, чтобы подвести к согласию Турцию к минимальным позициям миротворческой миссии. Россия всячески препятствует к вхождению в состав миссии военного контингента Турции на паритетных основах. Но Турция продолжает настаивать на совместном патрулировании, в составе миссии, в Карабахском регионе.

Теперь посмотрим на позицию Запада в этом вопросе. В лице Франции, Запад крайне неудачно и неконструктивно выражает свое отношение к решению конфликта. Официальный Париж открыто заявляет, что он на стороне Еревана. Это противоречит статусу посредника Франции как сопредседателя Минской Группы и усиливает руку Москвы. На фоне этого США ведет себя недостаточно активно, в связи с состоявшимися президентскими выборами, и пока предпочитает быть в тени. Одновременно, некоторые политические круги Запада совершают еще одну дипломатическую ошибку, обвиняя Азербайджан в этнической чистке в Нагорном Карабахе, не имея на это ни малейшего основания.

Во-первых, именно армяне, в период 1989-1993 годы депортировали азербайджанцев из родных очагов как из Армении, так и из Карабаха. По факту, в Армении не проживает ни один этнический азербайджанец, да и вообще, по статистике, 98% населения Армении составляют этнические армяне. В Азербайджане, на данный момент, вне Нагорного Карабаха, проживают десятки тысяч армян. Они живут по всему Азербайджану. Зная эту реальность, азербайджанцы с большим скептицизмом воспринимают нейтральность Западных стран в решении конфликта.

Во-вторых, весь мир знает, что в центре Европы, в результате операции «Буря» в 1995-м году, 200-250 тысяч сербов стали беженцами из региона, находившегося на территории Хорватии, под названием «Сербской Краина» и 30 тысяч из Западной Боснии. Эту операцию поддержали военно-политические круги США и Запада. Более того, ни одна европейская страна не осудила хорватов, которые освобождали очистку своих территорий, и в дальнейшем, не поднимался вопрос о депортации сербов из родных мест. Точно также эти «демократические страны», до сегодняшнего дня, не требуют от Армении обеспечения возвращения сотен тысяч азербайджанцев на родные места проживания. Вместо этого, они поднимают шум о якобы этнической чистке против армян в Нагорном Карабахе. Сложно согласиться с такими двойными стандартами Запада.

Но, Запад таким поведением крупно проигрывает России в геополитическом аспекте. Более того, уже армяне возвращаются в Нагорный Карабах, а о возвращении азербайджанцев и речи не идет. Получается такая несправедливая картина – армянам покровительствуют и Запад, и Россия. Запад на эту тему молчит, поэтому любые призывы Франции или США к перемирию для азербайджанцев – пустые звуки.

Такой двойной стандарт Западных стран по отношению к Южному Кавказу только усиливает геополитическую турбулентность в регионе. Потому, что только Запад может обеспечит геополитический баланс в регионе. Несмотря на активность Турции на Южном Кавказе, пока она не в силах выступать на равных с союзом России и Ирана.

Если учесть вышеуказанные геополитические нюансы, которые на данный момент имеют место в общей картине региона, можно утверждать, что для обеспечения своего суверенитета, Азербайджан должен изменить геополитическую конфигурацию в свою пользу. Это он вынужден осуществить вместе с союзником, сильной Турцией. Таким образом, Азербайджан на перекрестке двух турбулентностей не одинок – у него сильный и надежный союзник. Кстати, этот момент отмечается многими зарубежными экспертами. В США профессор из Гарварда Коноплев, в Украине Арестович, в России Коротченко и др. говорят о перспективе турецко-азербайджанского геополитического тандема.

Таким образом, теперь региональная геополитическая динамика во многом зависит от деятельности Азербайджана. Конечно, здесь будет играть немаловажную роль дальнейшее усиление азербайджанской государственности, повышение профессиональной подготовки чиновников, ликвидации коррупции и дальнейшая демократизация социально-экономического и политического управления и прозрачности. Президент Ильхам Алиев в этих направлениях активно осуществляет свои программы. Для полноценного успеха, Президенту в этом должно помочь общество. В том числе дипломаты обязаны точно выполнять поручения главы государства. Ильхам Алиев, как лидер страны и глава государства тонкий, умный политик, со стратегическом складом мышления. Есть большая надежда, что Азербайджанское общество еще более тесно объединится вокруг своего Президента и продолжится устойчивое развитие азербайджанской государственности.