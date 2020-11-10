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Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ

Миротворці перебуватимуть на лінії розмежування 5 років з автоматичним продовженням на наступні періоди. 

Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Фото: EPA/UPG

Мирна угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо Нагірного Карабаху передбачає розгортання російського миротворчого контингенту в кількості 1960 війсьоквих, 90 БТР, 380 одиниць автомобільної та спецтехніки уздовж лінії зіткнення та Лачинського кордиору.

Миротворчий контингент розгортатимуть паралельно з виведенням вірменської армії з цих територій. Про це стало відомо з тексту мирної угоди, оприлюдненої РБК.

"Ми, Президент Азербайджанської Республіки І. Г. Алієв, Прем'єр-міністр Республіки Вірменія Н.В. Пашинян і Президент Російської Федерації В. В. Путін, заявили про наступне:

  1. Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія, далі іменовані Сторонами, зупиняються на займаних ними позиціях.
  2. Агдамський район і території, утримувані Вірменською Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській Стороні до 20 листопада 2020 року.
  3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
  4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна з Сторін не заявить за 6 місяців до закінчення строку про свій намір припинити застосування цього положення.
  5. В цілях підвищення ефективності контролю за виконанням Сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.
  6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати м. Шушу.
  7. За погодженням Сторін у найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху Лачинским коридором, що забезпечує зв'язок між Степанакертом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.
  8. Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху Лачинським коридором громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках.
  9. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
  10. Проводиться обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.
  11. Розблоковуються всі економічні і транспортні зв'язки в регіоні. Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки і Нахічеванської Автономної Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів та вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.
  12. За погодженням Сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану".

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламента та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Нагадаємо, сьогодні вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газахському районі. 

Бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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