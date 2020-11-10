Президент Естонії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід

Президент Естонії Керсті Кальюлайд пішла на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

Кальюлайд скасувала всі особисті зустрічі, призначені на цей тиждень.

"Під час поїздки у Вільянді в п'ятницю я зустрілася з людиною, у якої пізніше був діагностований COVID-19. Я вважаюся близьким контактом і тому перебуваю на самоізоляції до понеділка, відповідно до інструкцій департаменту здоров'я", - написала вона.

Кальюлайд також додала, що вона почуває себе добре і ніяких симптомів хвороби не має. Протягом дня має намір здати тест.

Нагадаємо, в понеділок, 9 листопада, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Єрмак наголосив, що візьме участь у запланованій відеозустрічі радників лідерів нормандського формату, яка проходитиме цього тижня.