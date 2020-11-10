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Британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "локдаун"

Зазначається, що саме це слово вибрали, бо "такий досвід об'єднав мільярди людей у всьому світі".

Британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "локдаун"
Фото: collinsdictionary.com

Британський онлайн-словник Collins назвав "локдаун" (lockdown) найпопулярнішим словом 2020 року.

Про це повідомляють на сайті Collins.

Локдаун - це режим ізоляції, який вводився в різних країнах через пандемію коронавірусу.

Зазначається, що саме це слово вибрали, бо "такий досвід об'єднав мільярди людей в усьому світі".

"Якщо відбувається локдаун, люди повинні залишатися вдома, якщо їм не потрібно виходити з певних причин, таких як ходити на роботу, купувати їжу або займатися фізичними вправами", - пояснює словник.

У списку претендентів були також інші слова і вирази, пов’язані з пандемією: "коронавірус", "дистанціювання" і "самоізоляція".

Нагадаємо, у 2019 році, за версією Оксфордського словника, словом року став вислів climate emergency, який перекладається як "надзвичайна кліматична ситуація". Автори Кембриджського словника назвали словом року upcycling (апсайклінг) - це вторинне використання різних матеріалів для виготовлення нових речей.

Словник сучасної української мови і сленгу "Мислово" вибрав словом 2019 року іменник "діджиталізація".

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