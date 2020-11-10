Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі

Пашинян зазначив, що підписав заяву, "ґрунтуючись також на впевненості, що в ситуації, що склалася - це найкраща можлива розв'язка".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Про це він написав у Facebook.

Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада.

"Текст заяви дуже болючий особисто для мене і для нашого народу. Я ухвалив це рішення у результаті глибокого аналізу воєнного стану і оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією", - повідомив Пашинян.

Він зазначив, що підписав заяву, "ґрунтуючись також на впевненості, що в ситуації, що склалася - це найкраща можлива розв'язка".

"Це не перемога, але немає поразки, поки ти сам себе не визнав переможеним. Ми ніколи себе не визнаємо переможеними, і це повинно стати початком ери нашого національного згуртування, відродження. Ми повинні проаналізувати роки нашої незалежності, щоб спланувати наше майбутнє і не повторювати помилок минулого", - наголосив Пашинян.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

У жовтні Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.