Байден заявив, що процес передачі влади в США вже не зупинити

Колишній віцепрезидент США та кандидат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, який за попередніми результатами голосування переміг на президентських виборах, заявив про незворотність процесу передачі влади.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Байдена, перехідний період вже почався.

"Ми знаходимося на початку перехідного періоду, який йде повним ходом. Нас вже нічого не зупинить", - сказав Байден під час прес-конференції, яка транслювалася в Twitter.

Нагадаємо, у суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Сам Трамп, за інформацією ЗМІ, вже заявив своїм радникам, що він розглядає можливість знову балотуватися на посаду президента в 2024 році.