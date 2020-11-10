Єврокомісія запідозрила Amazon у порушенні правил конкуренції

Підозра Єврокомісії заснована на тому, що Amazon одночасно є і платформою, яку інший бізнес може використовувати для продажу своїх товарів напряму клієнтам, і водночас сам торгує через свою платформу, конкуруючи з іншими продавцями.

Єврокомісія висловила підозру компанії Amazon у порушенні європейського законодавства про конкуренцію на ринку онлайн-торгівлі та почала розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Єврокомісії.

"Попередні висновки Комісії засвідчили, що дуже значна кількість непублічних даних продавців є доступною для працівників, що займаються роздрібними продажами самого Amazon, і потрапляє в автоматизовані системи, де використовується для рішень щодо торгових пропозицій самого Amazon і стратегічних рішень, які створюють перевагу перед іншими користувачами платформи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підозра Єврокомісії заснована на тому, що Amazon одночасно є і платформою, яку інший бізнес може використовувати для продажу своїх товарів напряму клієнтам, і водночас сам торгує через свою платформу, конкуруючи з іншими продавцями.

Єврокомісія дійшла висновку, що таке використання даних дозволяє компанії уникати природних ризиків конкуренції у цій сфері та зміцнювати позиції на найбільших своїх європейських ринках, зокрема у Франції та Німеччині.

"Якщо це підтвердиться, такі дії будуть визнані порушенням ст. 102 Угоди про функціонування ЄС (TFEU), яка забороняє зловживання домінантною позицією на ринку", - додали в Єврокомісії.

Також ЄК відкрила друге розслідування щодо порушення антимонопольного законодавства через ймовірні преференції Amazon для власних торгових пропозицій і тих продавців-користувачів платформи, які користуються службами логістики та доставки Amazon.

"Ми маємо подбати про те, щоб платформи з подвійною роллю такої ваги, як Amazon, не викривлювали конкуренцію. Дані про діяльність продавців, які є третіми сторонами, не повинна використовуватися на користь Amazon, коли він виступає їхнім конкурентом. Умови конкуренції на платформі Amazon мають бути чесними. Правила не повинні штучно створювати переваги для власних пропозицій чи для пропозицій торговців, які використовують послуги логістики й доставки від Amazon", - пояснила єврокомісар Маргрете Вестагер.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що найбільший у світі інтернет-ритейлер Amazon.com Inc. виплатить штраф у розмірі $134,523 тис. для врегулювання претензій американської влади, пов'язаних з порушенням компанією низки санкційних програм, ідеться в заяві OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій). Компанія постачала товари і послуги людям, які підпадають під санкції OFAC.