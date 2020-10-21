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Єврокомісія уклала третю угоду на постачання вакцин від COVID-19

Контракт передбачає придбання до 400 мільйонів доз вакцини від компанії Johnson&Johnson.

Єврокомісія уклала третю угоду на постачання вакцин від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія підписала третій контракт про постачання вакцини від коронавірусної недуги.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Оскільки коронавірус швидко поширюється Європою, ми забезпечуємо дози майбутньої вакцини для захисту громадян. Сьогодні ми підписали контракт з Johnson&Johnson", - написала вона у твіттері.

За словами голови Єврокомісії, угода передбачає придбання країнами ЄС до 400 мільйонів доз вакцини.

У середині серпня Європейська комісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину компанії AstraZeneca.

Другу угоду про закупівлю вакцини від коронавірусу ЄК уклала з компанією Sanofi-GSK.

Раніше в жовтні повідомляли, що Johnson&Johnson зупинила клінічні випробування вакцини від коронавірусу через хворобу одного з учасників тестування.

9 вересня фармакологічна компанія AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в одного з добровольців. Підкреслювалося, що пауза клінічних випробувань - не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося під час випробування вакцини від COVID-19.

На фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19 перебувають вісім компаній. Українська сторона веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.

20 жовтня стало відомо, що в Україні може з'явитися власна вакцина від COVID-19.

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