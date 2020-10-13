Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від ковіду через хворобу учасника-добровольця

Компанія Johnson&Johnson призупинила кілінічні випробування вакцини від коронавірусу через хворобу одного з учасників тестування.

Компанія, що базується в Нью-Брансвіку, штат Нью-Джерсі, заявила, що проводиться оцінка хвороби учасника і вона поділиться додатковою інформацією після подальшого розслідування, пише Bloomberg.

J&J разом з іншими фармакологічними компаніями Moderna Inc., Pfizer Inc. та AstraZeneca Plc розробляють препарати, спрямовані проти пандемії коронавірусу.

"Нам доведеться звикнути до подібних повідомлень про призупинення. Оскільки вакцинується все більше людей у цих випробуваннях, є ймовірність того, що в учасників будуть якісь захворювання", - сказав доцент з епідеміології в Університеті Ла-Троб у Мельбурні Хассан Валлі.

Нагадаємо, що 9 вересня фармакологічна компанія AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в одного з добровольців. Підкреслювалося, що пауза клінічних випробувань - не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося під час випробування вакцини від COVID-19.

AstraZeneca є одним із лідерів глобальних перегонів за вакцину від коронавірусу. Вона розробляє препарат спільно з Оксфордським університетом.

Випробування в Європі були відновлені 13 вересня, проте у США випробування препарату AstraZeneca досі не перезапущені.