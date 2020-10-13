Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від ковіду через хворобу учасника-добровольця

Johnson&Johnson базується в Нью-Джерсі. 

Ще одна компанія призупинила випробування вакцини від ковіду через хворобу учасника-добровольця
Фото: iz.ru

Компанія Johnson&Johnson призупинила кілінічні випробування вакцини від коронавірусу через хворобу одного з учасників тестування.

Компанія, що базується в Нью-Брансвіку, штат Нью-Джерсі, заявила, що проводиться оцінка хвороби учасника і вона поділиться додатковою інформацією після подальшого розслідування, пише Bloomberg

J&J разом з іншими фармакологічними компаніями Moderna Inc., Pfizer Inc. та AstraZeneca Plc розробляють препарати, спрямовані проти пандемії коронавірусу. 

"Нам доведеться звикнути до подібних повідомлень про призупинення. Оскільки вакцинується все більше людей у цих випробуваннях, є ймовірність того, що в учасників будуть якісь захворювання", - сказав доцент з епідеміології в Університеті Ла-Троб у Мельбурні Хассан Валлі.

Нагадаємо, що 9 вересня фармакологічна компанія AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в одного з добровольців. Підкреслювалося, що пауза клінічних випробувань - не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося під час випробування вакцини від COVID-19.

AstraZeneca є одним із лідерів глобальних перегонів за вакцину від коронавірусу. Вона розробляє препарат спільно з Оксфордським університетом.

Випробування в Європі були відновлені 13 вересня, проте у США випробування препарату AstraZeneca досі не перезапущені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також