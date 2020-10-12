Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився

Хворого на коронавірус п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка виписали з лікарні, де він перебував з 3 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі Порошенка.

“Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився”, – йдеться у повідомленні.

Порошенко був госпіталізований до столичної лікарні з двобічним запалення легенів.

Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня. Він розповів, що звик переносити хвороби на ногах, однак ковід виявився "значно підступнішим". Експрезидент планував лікуватися вдома. Водночас у Марини Порошенко тест на коронавірус показав негативний результат. На ковід захворіла донька Порошенка.