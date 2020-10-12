У Києві на коронавірус захворіли ще 196 людей

У Києві за минулу добу виявили ще 196 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 27 693. Таке зменшення числа хворих фахівці пояснюють "ефектом вихідного дня". Бо в вихідні працюють менше лабораторій і менше людей здають тести", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли:

109 жінок віком від 20 до 84 років

68 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв

5 дівчаток від 11 до 16 років і 14 хлопчиків від одного до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу від коронавірусу померли шестеро киян. Всього COVID-19 забрав життя 487 людей.

Одужав за минулу добу 91 мешканець столиці. Всього коронавірус подолали 9 793 киянина.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, від сьогодні у Києві знову посилили обмеження через помаранчеву зону карантину. Клуби і ресторани працюватимуть лише до 22:00.