В Україні 4 420 випадків ковіду за добу, 741 з них - на Харківщині

В Україні впродовж 11 жовтня коронавірус виявили у 4 420 осіб, при цьому одужали лише 903 пацієнти. Жертвами коронавірусної недуги стали 43 людини.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували в Харківській (741) і Сумській (418) областях. 244 випадки зафіксували в Полтавській, 219 - у Хмельницькій, по 213 - у Київській, 203 - у Рівненській, 200 - у Львівській.

У Києві за минулу добу - 196 нових випадків коронавірусу.

В Україні станом на ранок 12 жовтня 265 454 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Померли 5 015 людей, одужали 114 410. Досі хворіють 146 029 осіб.

Наразі ковід виявлено:

Вінницька обл. - 7 637 (+68)

Волинська обл. - 9 791 (+146)

Дніпропетровська обл. - 8 967 (+186)

Донецька обл. - 5 699 (+50)

Житомирська обл. - 8 464 (+138)

Закарпатська обл. - 10 935 (+85)

Запорізька обл. - 5 589 (+128)

Івано-Франківська обл. - 15 379 (+182)

Кіровоградська обл. - 1 325 (+21)

м. Київ - 27 693 (+196)

Київська обл. - 11 309 (+213)

Львівська обл. - 22 788 (+200)

Луганська обл. - 1 852 (+26)

Миколаївська обл. - 4 708 (+162)

Одеська обл. - 16 770 (+165)

Полтавська обл. - 4 621 (+244)

Рівненська обл. - 14 696 (+203)

Сумська обл. - 7 280 (+418)

Тернопільська обл. - 15 992 (+194)

Харківська обл. - 25 186 (+741)

Херсонська обл. - 1 985 (+93)

Хмельницька обл. - 9 011 (+219)

Чернівецька обл. - 16 488 (+169)

Черкаська обл. - 5 668 (+70)

Чернігівська обл. - 5 621 (+103)

Нагадаємо, три дні поспіль в Україні реєстрували понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, також зафіксували рекордне число летальних випадків - за добу померли 108 людей.

8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю.

11 жовтня президент Володимир Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу.