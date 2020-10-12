В Україні 4 420 випадків ковіду за добу, 741 з них - на Харківщині

В Україні впродовж 11 жовтня коронавірус виявили у 4 420 осіб, при цьому одужали лише 903 пацієнти. Жертвами коронавірусної недуги стали 43 людини.
Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Харківській (741) і Сумській (418) областях. 244 випадки зафіксували в Полтавській, 219 - у Хмельницькій, по 213 - у Київській, 203 - у Рівненській, 200 - у Львівській.
У Києві за минулу добу - 196 нових випадків коронавірусу.
В Україні станом на ранок 12 жовтня 265 454 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Померли 5 015 людей, одужали 114 410. Досі хворіють 146 029 осіб.
Наразі ковід виявлено:
- Вінницька обл. - 7 637 (+68)
- Волинська обл. - 9 791 (+146)
- Дніпропетровська обл. - 8 967 (+186)
- Донецька обл. - 5 699 (+50)
- Житомирська обл. - 8 464 (+138)
- Закарпатська обл. - 10 935 (+85)
- Запорізька обл. - 5 589 (+128)
- Івано-Франківська обл. - 15 379 (+182)
- Кіровоградська обл. - 1 325 (+21)
- м. Київ - 27 693 (+196)
- Київська обл. - 11 309 (+213)
- Львівська обл. - 22 788 (+200)
- Луганська обл. - 1 852 (+26)
- Миколаївська обл. - 4 708 (+162)
- Одеська обл. - 16 770 (+165)
- Полтавська обл. - 4 621 (+244)
- Рівненська обл. - 14 696 (+203)
- Сумська обл. - 7 280 (+418)
- Тернопільська обл. - 15 992 (+194)
- Харківська обл. - 25 186 (+741)
- Херсонська обл. - 1 985 (+93)
- Хмельницька обл. - 9 011 (+219)
- Чернівецька обл. - 16 488 (+169)
- Черкаська обл. - 5 668 (+70)
- Чернігівська обл. - 5 621 (+103)
Нагадаємо, три дні поспіль в Україні реєстрували понад 5,5 тис. нових інфікованих щодоби. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, також зафіксували рекордне число летальних випадків - за добу померли 108 людей.
8 жовтня Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на ковід-19. Оскільки, за словами міністра, ситуація може швидко вийти з-під контролю.
11 жовтня президент Володимир Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу.