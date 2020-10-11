Нардеп від "Батьківщини" заразився коронавірусом

Сергій Євтушок написав, що хворіє вже два тижні.

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок повідомив, що хворіє коронавірусом. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук 10 жовтня.

"Вже цілий тиждень жодних симптомів: ні кашлю, ні температури, ні втрати смаку чи нюху. А контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний. Дивна і непередбачувана хвороба, що назавжди змусить нас запам’ятати 2019 та 2020 роки", - написав Євтушок.

Нардеп також розповів, що ковід-19 у легкій формі перенесли його дружина та донька.

На початку жовтня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що з початку пандемії ковід-19 підтвердили у 52 народних депутатів. Більшість з них вже одужали. На лікарняному з підтвердженим коронавірусом залишалися 22 депутати.

Через спалах захворювання в парламенті у жовтні Верховна Рада засідатиме лише один день.

29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомили керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги Народу" Жан Беленюк.

2 жовтня стало відомо, що у зв'язку із захворюванням на коронавірус голови партії Олександра Корнієнка депутатів "Слуги Народу" перевірять на COVID-19. Здати тести також запропонували всім охочим нардепам.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга Народу"), Руслан Горбенко ("Слуга Народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що на ковід хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга Народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").