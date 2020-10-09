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Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов

Загалом на тестування в Україні залучають додатково 260 млн гривень.

Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях робитимуть безкоштовно, - Степанов
Фото: Биокор

Приватні лабораторії будуть безкоштовно тестувати українців на COVID-19. Сьогодні Кабінет міністрів виділив для цього фінансування.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

"100 млн гривень будуть спрямовані на контракти з приватними лабораторіями та іншої форми власності для тестування методом ПЛР, щоб збільшити кількість тестувань, які безоплатно робляться нашим громадянам", - заявив Степанов.

Загалом на тестування в Україні залучають додатково 260 млн гривень. Решта 160 млн гривень піде на додаткову закупівлю реагентів та обладнання.

Раніше Степанов говорив, що середня вартість одного ПЛР-тесту в державних лабораторіях коливається від 700 до 800 гривень. При цьому в приватних лабораторіях вона може досягати декількох тисяч гривень.

У середині вересня Україна вийшла на заплановану кількість тестувань методом ПЛР на добу - понад 30 тисяч досліджень. До грудня планується вийти на не менш як 50 тисяч тестів ПЛР, які будуть робити у державних установах.

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