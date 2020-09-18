МОЗ дозволило вихід із самоізоляції без ПЛР-тестування

До ПЛР-тестування за державний кошт можуть залучити приватні лабораторії.

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. Підписаний 17 вересня наказ МОЗ зокрема передбачає зміни порядку госпіталізації та ПЛР-тестування. Вони враховують рекомендації ВООЗ, міжнародний та вітчизняний досвід.

Про це йшлося під час онлайн-брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Згідно з оновленими стандартами надання медичної допомоги, особа, яка перебувала 14 днів на самоізоляції та немає жодного симптому COVID-19, не повинна робити ПЛР-тестування. Це стосується як дорослих, так і дітей.

Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання.

ПЛР-тестування має проводитись виключно людям, які мають симптоми коронавірусної хвороби і які звертаються до сімейного лікаря. За рішенням лікаря, до пацієнта буде відправлена мобільна бригада для проведення дослідження методом ПЛР.

"МОЗ розглядає питання залучення приватних лабораторій до проведення ПЛР-тестування за кошти держави. Наразі проводяться відповідні розрахунки та консультації з найбільшими операторами ринку. За декілька днів міністерство запропонує механізм залучення приватних лабораторій. Вартість тестування у державних лабораторіях, з урахуванням усіх складових, часто вдвічі менша, ніж у приватних", - повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Україна вийшла на заплановану на середину вересня кількість тестувань методом ПЛР на добу - понад 30 тисяч досліджень. В МОЗ обіцяють, що надалі цей показник зростатиме.

Нагадаємо, 17 вересня МОЗ також оновило протокол лікування коронавірусу.