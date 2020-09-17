Кернес перебуває в клініці Шаріте, його стан важкий, – Фукс

Міського голову Харкова Геннадія Кернеса доставили у клініку Шаріте в Німеччині, де зараз лікується російський опозиціонер Олексій Навальний.

Про це повідомив у Telegram-каналі друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

"Близько години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку Шаріте. Стан важкий, але він в свідомості - обмінялися кількома словами з ним по відеозв'язку", - написав Фукс.

Бізнесмен також оприлюднив відео з літака, яким перевозили Кернеса.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Кернеса, в якого нещодавно підтвердився коронавірус, відправляють на лікування в Німеччину.За словами джерел LB.ua, позавчора в Харкові відбувся консиліум лікарів, які мали визначитися з подальшою стратегією лікування очільника міста. Особливу увагу приділяли найбільш ураженим легеням та серцю. При чому про транспортування закордон не йшлося (це питання обговорювалося також раніше), оскільки існували супутні ризики.

Однак за декілька годин стан Кернеса різко погіршився, внаслідок чого було прийнято рішення про направлення до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. 15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус.