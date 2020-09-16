В Україні за добу від коронавірусу одужало найбільше пацієнтів з початку епідемії

Також зафіксовано добовий рекорд смертності хворих з COVID-19.

За минулу добу в Україні встановлено антирекорд кількості пов’язаних із коронавірусною недугою летальних випадків - 76 померлих. При цьому від коронавірусу одужала найбільша кількість пацієнтів за весь час пандемії - 1 514.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, понад 90% померлих від коронавірусної інфекції - це люди, які належать до груп ризику: старші за 60 років та мають супутні захворювання (цукровий діабет, серцево-судинні, а також хронічні захворювання нирок та легень).

Наразі в Україні введено 28 567 лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у понад 300 лікарнях. До медзакладів госпіталізовано близько 12 700 осіб, у тому числі з підтвердженим діагнозом - 8 200 пацієнтів.

У Києві 15 вересня померли 8 пацієнтів з коронавірусом. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, - 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини.

Наймолодша серед померлих - 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший - 96-річний житель Солом’янського району.

Водночас у Києві одужали за минулу добу 134 людини. Всього коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.

Нагадаємо, попередній найвищий показник смертності з початку спалаху коронавірусу в Україні було зафіксовано 11 вересня. Тоді померли 72 пацієнти з ковідом.