МОЗ ініціюватиме зміни до постанови про карантин з приводу роботи транспорту, садків і навчальних закладів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з мерами українських міст. За її результатами вирішено ініціювати зміни до постанови про карантин.

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"Ми знайшли спільне бачення та спільну філософію, як нам забезпечити виконання усіх норм і зробити їх максимально прийнятними для жителів міст. Обговорили багато проблемних моментів: масові заходи, роботу транспорту та ринків, інші обмеження, яких треба дотримуватися, щоб протистояти поширенню епідемії. Та дослухалися один до одного”, – заявив Степанов.

Зазначається, що зміни до постанови Кабміну про карантинні заходи стосуватимуться роботи освітніх закладів, дитячих садків і транспорту. Проте не повідомляється, які саме зміни планують упровадити.

Мери міст зобов'язалися забезпечити контроль за дотриманням вимог адаптивного карантину.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україн діє адаптивний карантин. Міста та регіони, за рішенням урядової комісії ТЕБ та НС, ділять на червону (найсуворіші обмеження), помаранчеву, жовту та зелену зони.

На початку серпня мер Тернополя Сергій Надал заявив, що не згоден із внесенням міста до червоної зони поширення коронавірусу. У вересні місто вдруге віднесли до червоної зони, а Надал знову повідомив, що місто не збирається посилювати обмеження.

Також міська влада Луцька заявила, що не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати дитсадки та виконувати інші вимоги, які передбачені для регіонів із червоної зони.

Мер Франківська заявив, що місто відкриє школи і дитсадки, навіть якщо Київ повторно віднесе його до червоної зони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі міські голови виступають проти карантину, щоб сподобатися виборцям.