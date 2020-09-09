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Зеленський заявив, що мери виступають проти карантину, щоб подобатись виборцям

Президент запропонував провчити мерів-бунтарів.

Зеленський заявив, що мери виступають проти карантину, щоб подобатись виборцям
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі міські голови виступають проти карантину, щоб сподобатися виборцям.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на Хмельниччині, яке транслює пресслужба Офісу президента.

"Всі ці бунтарі… Я розумію, що перед місцевими виборами вони хочуть подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок, закривати очі і не бачити, що просто раптом в їхніх містах за день 200-250 дітей захворіли", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що таке ставлення може призвести до нестачі ліжок в лікарнях.

Також Зеленський закликав представників місцевої влади бути однією командою з центральним керівництвом країни. 

А от мерів-бунтарів президент запропонував провчити: порахувати кількість загиблих від Covid-19 через їхній бунт і змусити міських голів особисто ходити по домівках сімей померлих і "дивитися їм у вічі".

Нагадаємо, на початку серпня мер Тернополя Сергій Надал не згоден із внесенням міста до червоної зони поширення коронавірусу. 

Раніше повідомлялося, що міська влада Луцька не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати дитсадки та виконувати інші вимоги, які передбачені для регіонів із "червоної зони".

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