Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»

Обо всем этом – подробно и без купюр – и говорили с Александром Корниенко.

Наверняка ясно одно: нынешняя кампания станет для СН «поворотной точкой», которая должна повлечь кардинальные оргвыводы. В противном случае – стагнация.

Все это в корне меняет привычную конструкцию протекания местных выборов. И если раньше формула «до основания, а затем» приносила «Слугам» неизменный успех, сегодня не все выглядит столь однозначно.

Местные мажоритарщики в процессе обсуждения и утверждения кандидатур – даже если речь о списке в горсовет – тоже не особо вовлечены. Ну, а финальное решение принимается в Киеве, на Банковой, в отдельных случаях – лично Президентом.

Еще весной, общаясь с Lb.ua, Корниенко не исключал: СН попробует договориться с мерами-«тяжеловесами», чтоб действовать на местных в тандеме. Но в последний день лета на съезде партии был озвучен список «зеленых» кандидатов (только для областных центров. Исключения – Славянск и, разумеется, Кривой Рог). Трое из них – действующие главы ОГА: Сергей Борзов – Винницкая; Виталий Коваль – Ровенская; Алексей Кучер – Харьковская ОГА – и только один руководитель локальной ячейки СН – Виталий Драгуновский (Черновицкая областная ячейка, выдвигается в мэры Черновцов).

Ближайшие месяцы представляются для него весьма непростыми: помимо парламентской нагрузки, главе партии СН предстоит сосредоточиться на местных выборах , особенно – в Киеве.

«Кого вы ведете по списку в Киевсовет? Кто эти люди?» – спрашиваем одного из лидеров «Слуги народа», номинального руководителя партии Александра Корниенко . «Это хорошие люди, прежде всего», - говорит Корниенко.

Фото: facebook/Олександр Корнієнко

«На кадровый голод можно много списать»

Соня Кошкина: В последний день лета состоялся съезд «Слуги Народа», приуроченый к старту местной кампании. Выступал президент. Ожидалось, он скажет напутственное слово своей команде именно в контексте местных. Но нет. Команду сие порядком удивило.

Местной тематики хватало и без выступления первого лица. В моей речи это звучало, некоторые вообще говорили исключительно о своем городе. В речи президента я для себя увидел мостик из большой киевской политики – фракции в составе 248 человек – в эти вот 1000 фракций малых, которые появятся по всей стране. Мы не знаем пока сколько точно, но их точно будет не менее двухсот. Мы надеемся, что их будет 1470+25+120 – по количетсву всех советов.

Олег Базар: В парламенте – «микробы», сказал Зеленский.

Тут бывают и микробы, да. А там вот предстоит за пять лет тоже что-то делать.

С.К.: По какому принципу выбирались кандидаты в мэры? Общаясь с журналистами, известный комик Олег Филимонов, честно признал: баллотироваться его «попросил президент». Это как?! С каких это пор Президент подобное решает? Зачем тогда партия? Местные, прошу прощения, организации?

Президент – наш лидер, нашей партии, политических реформ…

Мы обсуждали варианты, они взялись из какого-то поля вариантов, которые предлагала партия - в моем лице, в лице тех, кто отвечает за регион... И если мы определяли какого-то человека, то президент, например, знает его лично, уважает…

С.К.: Очень путанный ответ, я ничего не поняла. Кого еще, кроме Филимонова, он «знает еще»? И разве ли это критерий?

Верещук (нардеп, кандидат в мэры Киева, – LB.ua), Гевко (кандидат в мэры Тернополя, актер, руководитель команды «V.I.P Тернопиль» на «Лиге смеха», – LB.ua).

Фото: president.gov.ua

О.Б.: Борзов (глава Винницкой ОГА, бывший КВНщик)?

Да, Борзов Серега, конечно

С.К.: Вы – автор фразы «партия должна быть секси». Кто из ваших кандидатов секси? Ну, кроме Домбровской, потому что она – «корабельная сосна», по вашей версии.

Все. Каждый по-своему.

О.Б.: Чья была гениальная идея выставлять кандидатами в мэры глав ОГА?

Это общая идея. Она не массовая.

С.К.: Ну, как же, трое кандидатов. Мало разве?

О.Б.: У глав ОГА серъезный функционал, в особенности во время эпидемии. Не совсем ответственно, мягко говоря, когда первое лицо региона идет в отпуск на время кампании – на два месяца.

Во-первых, всего три человека будут в отпуске. Во-вторых, мы считаем, что они достойны, имеют, что дать своим городам.

С.К.: Кажется, что это просто острый кадровый голод.

На кадровый голод можно много списать. У нас точно были альтернативные кандидаты. В Ровно (в мэры балотируется глава ОГА Виталий Коваль, – LB.ua).

С.К.: А в Харькове (в мэры балотируется глава ОГА Алексей Кучер, – LB.ua)?

Тоже было 2-3 кандидата.

Фото: instagimg.com Алексей Кучер

С.К.: Действующий мэр Харькова Кернес назвал главу ОГА молью. После чего они мирятся, конечно, но извините, Кернес об него вытер ноги публично. Вы уверены, что в Харькове, где позиции Кернеса очень сильна, избиратель проголосует за человека, которого тот назвал молью?

Я думаю, что те, кто поддерживает «Слугу Народа», будут поддерживать наших кандидатов в том числе.

С.К.: По умолчанию, просто потому что они за «Слугу Народа»?

Человек, являясь нашим кандидатом, идет по той программе, по которой мы идем, президент идет, и партия последний год. И он является символом того, что эта программа на уровне города, района или области будет выполняться.

С.К.: Опять пространный ответ, ладно. Вы обнародовали перечень кандидатов в меры областных центров, из городов поменьше – только Славянск и Кривой Рог. «Стотысячники» пока не закрыты?

По каждой области идет процесс согласования, по половине он уже проведен. Там, куда приезжает президент, уже на 80% список по кандидатам составлен. Где-то не в областных центрах, действительно будут идти действующие мэры, и это нормально и оправданно. Потому что в таких малых городах у них большая поддержка, но не потому что они там всех подкупили, как Филатов, или еще что-то…

С.К.: Вы реально считаете, что Филатов всех подкупил?

Я считаю, что не подкупил прямо, но все равно элемент этих социальных программ типа «турбота»...

С.К.: Социальные программы – плохо разве?

Мне кажется, надо уже начинать конкурировать идеями.

Фото: Lb.ua

С.К.: От скольких из кандидатов в мэры вы ожидаете победы? От всех.

С.К.: Ха-ха-ха. А если реально говорить?

Понятно, есть города, где высокий рейтинг ныне действующего мэра. Но мы не знаем, кто из них будет выдвигаться.

С.К.: Практически все. Труханов, Садовой, Сухомлин, Филатов, Кернес, Надал, Марцинкив...

Окей, представим, что они все выдвигаются. Надо начинать кампанию и заходить в борьбу во всех городах, даже там, где социология показывает (преимущество действующего мэра, – LB.ua).

О.Б.: Вы кампанию еще не начинали практически нигде.

Вчера был, по сути, ее старт.

О.Б.: Способна ли «Слуга Народа» за два месяца изменить ситуацию и выиграть где-то обласной центр?

Конечно.

О.Б.: Где именно? Не надо говорить, что везде.

Везде.

С.К.: Давайте конкретно назовем любой город, где есть сложная ситуация, но вы готовы там посоперничать?

В Киеве. Мы находимся в Киеве, будем соперничать в Киеве.

Фото: Lb.ua

С.К.: Благодаря чему Верещук выйдет во второй тур?

Потому что она кандидат определенной части киевлян и у нее есть поддержка партии, президента, в первую очередь.

С.К.: Этого достаточно, чтобы здесь победить?

Это важный старт, важный фундамент для того, чтоб выстраивать кампанию. Мы проводили полевые иследования в Киеве. У нас достаточно хорошая динамика.

О.Б.: Вы сами признавали, что рейтинг партии падает. Он стабилизировался.

С.К.: За счет чего?

Наверное, все, кто хотели отколоться, уже откололись, остались наши близкие сторонники, с которыми мы реально будем долго еще.

С.К.: Я-то думала: дело в программе, в конкретных поступках… Вы очень долго в Киеве не могли согласовать кандидата.

Да, у нас были своеобразные праймерис такие.

Фото: Lb.ua

«Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам»

О.Б.: Странные праймерис, на которых кандидата в мэры определяют не партийцы, а нардепы и Президент. Когда у партии в городе Киеве сорок тысяч членов, и они голосуют – одна история. А когда голосует 200 человек, из которых минимум половина не может сказать, где находится Русановка...

С.К.: Или Приорка. Вы, кстати, знаете, где Приорка?

Думаю, это не самое важное.

С.К.: Для депутата – да, для кандидата в меры – простите, не согласна категорически. Отношусь к Ирине с симпатией и уважением, но она живет в этом городе год. Год!

Социология показывает, что так (мэром должен быть коренной житель города, – LB.ua) думает треть избирателей.

Кличко, когда первый раз балотировался, приехал просто с ринга.

С.К.: Сравнили. Он в политику пришел еще при царе-горохе. Черновецком, точнее.

О.Б.: Почему Николай Тищенко не выиграл праймерис?

Не знаю.

О.Б.: Он был очень активен и… достаточно креативен, назовем это так.

Смотрите, у нас было три составляющих процесса праймерис – социология, мнение президента, мнение фракции. По Ирине все совпало.

Фото: Lb.ua

С.К.: Легендарный «штаб Тищенко», встречавшийся в «Велюре», еще работает?

Мы все в Киеве вместе работаем. Николай, как лидер партийной организации, занимается партийными выборами. Ирина, как кандидат в мэры, знимается выборами мэра.

О.Б.: Список в горсовет формирует местная партийная организация?

Формально да. Политически – я в этом участвую, президент будет.

О.Б.: Кто будет первым номером в городском списке?

Пока не могу сказать.

Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти.

С.К.: Вы сказали, что кандидатов, в том числе выбирает президент. Но это не относится к сфере его полномочий. Он, как президент, должен заниматься немножко другими вопросами, мягко говоря.

Он уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране.

С.К.: Админресурс в чистом виде!

О.Б.: Кто еще участвует в процессе согласования?

Те, кто этим занимается на местах, и это есть главные действующие лица этого процесса. Кураторы и главы местных организаций – где-то они совпадают, где-то это команда из двух человек. От них идет основное предложение, основное видение и по тому, что делать и какие люди должны это делать.

О кандидатах в Киевсовет: «Это хорошие люди, прежде всего»

С.К.: Итак, вы презентовали кандидатов в мэры. Сколько из них являются лидерами ваших региональных ячеек?

(после паузы) Думаю, что очень мало, …но это не есть цель.

С.К.: Серьезно?!

Почему? Кстати, у нас лидеры обласных организаций сейчас народные депутаты.

О.Б.: Некоторые ваши мажоритарщики жалуются, что их отодвинули от местных выборов.

У нас с ними налажена работа. Она заключается в том, что они рекомендуют кандидатов в облсоветы, в горсоветы обласных центров. И штаб, в принципе, в основном прислушался к их рекомендациям. В рамках своего округа они рекомендют от 50% до 100% кандидатов.

Есть где-то отдельные случаи, какая-то дискуссия. Но всегда есть арбитраж наверху, у них есть это право. И я, честно говоря, 50% времени жизни сейчас занимаюсь этим арбитражем.

С.К.: Кто те люди, которые пойдут по списку “Слуги народа” в Киевсовет?

Это хорошие люди, прежде всего.

С.К.: Исчерпывающая характеристика, как для кандидатов в депутаты столичного горсовета от партии власти. Верещук имеет к ним отношение?

Да, Ирина рекоммендует некоторых людей.

Фото: Lb.ua

С.К.: Откуда она может знать людей, если она год в Киеве живет?

Есть какой-то круг общения, есть те, кого она знает.

С.К.: Полагаю, она не рекомендует каких-то бывших депутатов горсовета Рава-Русской, правильно?

Рекомендует людей, связаных с Киевом, связанных с нашей партией. Люди, которые балатируются от «Слуги Народа» в любом регионе, и Киеве не исключение, они трех видов. Первые – это те, кого мы хантим, к кому мы приходим и говорим: “Мы хотим, что б ты от нас был депутатом”. Это общественные активисты, например. Вторые – люди, связанны с нашей партией. Они могут быть из местной ячейки из «Зе-команды». И третья категория, – действующие депутаты и чиновники, которые как-то себя проявили. Их немного. Мы осторожно относимся к директорам коммунальных предприятий, стараемся, что б их меньше было, чтобы меньше конфликтов интересов создавать.

С.К.: Рекламу Ирины Верещук про мосты кто придумал и утверждал? Она сексистская!

Меня хейтят на тему сексизма не первый день.

С.К.: Так и поделом же. Кроме шуток, кто автор рекламы?

Была креативная идея такая.

С.К.: Кто ее согласовал?

Штаб кандидата.

Фото: unn.com.ua

С.К.: А кто у Верещук штаб возглавляет?

Политически – я. Понятно, что я не всей рекламой занимаюсь.

С.К.: Кто эту дичь с мостами визировал?!

Все, кто надо. Я не считаю ее сексисткой.

«Мы не занимаемся подгонкой законопроекта под результат выборов, мы хотим внести изменения в Конституцию до выборов»

С.К.: Следует ли Виталию Кличко – в случае его победы на выборах – ожидать разделения Банковой должностей городского головы и главы КГГА?

Вопрос разделения ветвей власти в Киеве – это вопрос не Виталия Кличко или Ирины Верещук. Это вопрос государственного устройства, системы управления государством. Предложение в законопроект про столицу, если его очень упростить, заключается в том, что мэр выполняет функцию городского головы и глава исполкома. То есть, исполнительные функции. КГГА становится чем-то ближе к префекту – надзор, реагирование и координация центральных органов исполнительной власти.

О.Б.: Предполагалось, что фунцкии префектов ограничатся контролем.

Коррдинация ЦОВ – нормальная мировая практика. Мы общались с французскими префектами, они нам рассказывали, что на самом деле, контрольная деятельность занимает там 5% их работы. А 95% они помагают службам центральных органов власти взаимодействовать с местным самоуправлением.

Тут важно понимать, что мы не занимаемся подгонкой законопроекта под результат выборов, мы хотим внести изменения в Конституцию до выборов.

Фото: Lb.ua

С.К.: В части децентрализации?

Да. С момента, когда в январе Президент отозвал законопроект, мы сразу пошли говорить – с экспертами, регионами, асоциациями. Сейчас остается два-три момента, по которым идет дискуссия.

О.Б.: Префекты?

По префектам уже нашли модель, которая, в принципе, всех устраивает. Это мягкий префектинг, без возможности блокировать или останавливать решения, но с возможностью обращаться по ним в суд. Дальше мы говорим с коллегами, которые занимаются судебной реформой, чтобы нам выделили своеобразный грин лайн в суде, либо же возможно круглосуточные суды, как в той же Франции, в которые могут обращаться только префекты. Чтобы они рассматривали решения, которые требуют быстрой реакции, не затягивались.

О.Б.: Три проблемных момент. Какие?

Первое – это сколько уровней, все-таки, в самоуправлении. Потому что мы сначала все думали, что два.

О.Б.: То есть, вопрос районов?

Да. Когда мы начали укрупнять районы, закопались в эту историю, мы начали понимать, что возможно, необходим переходной период – наверное, до конца каденции (местных советов, избранных в этом году, – LB.ua).

Есть позиция Ассоциации районных и областных советов, которая говорит, что нужны райсоветы. Есть позиция Ассоциации городов, которые говорят, что не нужны. Есть позиция конституциолистов, что, наверное, двухуровневая система лучше, так как в целом она проще. Но есть позиция экспертов по безопасности, которые говорят, что трехуровневая система самоуправлния для Украины будет еще одним гарантом целостности. То есть, тут дискуссия ведется, она еще не закончилась.

Второй момент совсем уж юридический, мало кому будет понятный. Давать ли громадам возможность быть юридическими лицами. Потому что сейчас юридическими лицами являются органы власти.

Третий момент – это названия. Это смешно, но это важно на самом деле.

Фото: Lb.ua

О.Б.: Названия чего?

А всего. Перфект или урядник, округа или районы? Регионы или области?

О.Б.: Символическая история, но она правда важна.

Мы позвали даже филологов на это все.

О.Б.: Даже? Вот сейчас было обидно.

«Партия власти в очередной раз берет ответственность за все, что происходит в стране»

О.Б.: Кривой Рог. Родной город президента, в котором политически нельзя проигрывать “Слуге народа”, правильно?

Вообще проигрывать на выборах не хочется.

С.К. А получится?

О.Б.: Долгое время потенциальным кандидатом в мэры Кривово Рога называли нардепа Юрия Корявченкова. Почему не остановились на нем?

Дело не в том, что с Юрой что-то не то. Мы там нашли другого кандидата, а Юра сосредоточиться на подборе и проведении в горсовет команды наших самых опытных партийцев.

Фото: Макс Требухов

О.Б.: И так случайно получилось, что другой кандидат связан с Ринатом Ахметовым.

Он менеджер его предприятия. Это все равно, что говорить, что Шмыгаль связан с Ринатом Ахметовым. Они просто менеджеры.

С.К.: В большом количестве регионов складывается впечатление, что вы выбирали кандидатов а) в последнюю минуту, б) брали кого ни попадя; в) людей, которыре гарантировано проиграют Труханову, Кернесу и другим действующим мэрам.

У нас хорошие все кандидаты.

О.Б.: Хорошие для чего? Чтобы провести фракцию в местный совет или чтобы сыграть в двусторонку с действующими главами?

Для того, чтобы навязать свою повестку дня.

С.К.: За счет чего?

За счет качественно спланированной кампании.

О.Б.: За счет приезда президента? Понятно, что приезд президента, например, в Одессу добавит голосов кадидату Филимонову.

Хочу подчеркнуть, что президент ездит обсуждать стратегию развития региона.

Фото: president.gov.ua

С.К.: То есть, президент работает вашим VIP-агитатором, я так поняла, правильно?

Нет. Президент, если бы хотел, ездил бы и занимался агитацией. Президент не представляет кандидатов. Он хочет запустить разговор с народом – про то, куда будут двигаться эти регионы. В условиях децентрализации, наличия ресурсов и всего прочего.

О.Б: Но в поездке рядом с ним будет мелькать тот же Олег Филимонов, который не является чиновником, он даже не глава обласной ячейки и вообще непонятно, почему он сопровождает президента. Потому что просто хороший человек?

Это будущий кандидат в мэры.

О.Б.: Это называется админресурс.

На это можно смотреть, как на админресурс, а можно смотреть, как на то, что партия власти в очередной раз берет ответственность за все, что происходит в стране. В очередной раз, поскольку на парламентских выборах мы уже взяли эту ответственность, дальше мы сформировали монобольшинство и два правительства.

О.Б.: За изменения в Конституцию сейчас есть голоса монобольшинства?

Внутри у нас точно есть голоса, чтобы отправить законопроект в Конституционный суд. А дальше будем искать голоса в парламенте. Тут должен быть консенсус. Вообще, смысл этой процедуры (окончательное утверждение изменений в Конституцию 300-ма голосами нардепов, – LB.ua) – консенсус в обществе, с разными его слоями, которые представляют разные партии в парламенте. Мы немножко за год уже начали понимать это. Если, условно там, у наших коллег по парламенту из других фракций нет вопросов к этому, значит, у этой части общества (которую они представляют, – LB.ua) нету вопросов.

О.Б.: До парламентских каникул довольно часто вашими союзниками в парламенте были две группы – «За Майбутнє» и «Довіра», а также ОПЗЖ.

ОПЗЖ иногда. «Голос» часто.

Фото: Lb.ua

О.Б.: Сейчас ОПЗЖ очень агрессивно атакует президента Зеленского и «Слугу народа».

Оппозиция.

О.Б.: К вам все в оппозиции, даже “Голос” недавно перешел. Но не настолько.

Ну почему? Смотрите, что включть «Прямой», что включить «112». Или если зайти в фейсбук и включить «112» – примерно то же. Когда я стал героем этого, к сожалению, сексистского скандала, то увидел, как это работает. Я же все проанализировал, что это за сотни репостов к моему видео (имеется ввиду ролик с извинениями, – LB.ua).

С.К.: То есть, вы хотите сказать, что вас “мочили” политические опоненты?

Конечно. Зайдите под видео, в котором я извиняюсь перед барышнями и увидите, что сотни репостов – репосты в группы поклонников Петра Алексеевича и там написано: «вот он, фас!».

С.К.: Логично. Глупо было бы, с их стороны, не вопспользоваться таким информационным поводом.

О.Б.: Риторика «ЕС» всегда была жесткой по отношению к вам, а вот у ОПЗЖ она поменялась, стала более агрессивной. Понятно, что это связано с выборами, но казалось, что обе стороны – вы и ОПЗЖ – пытаются сохранить некое поле для компромиса. А сейчас выглядит так, что мосты сожжены.

Смотрите, мы же не занимаемся поиском каких-то долгосрочных союзов с коллегами по парламенту, потому что иначе мы бы формировали коалицию.

О.Б.: Для принятия изменений в Конституцию, для принятия решений по Донбассу вам все равно нужны союзники.

Мы будем говорить со всеми партиями, независимо от их политического окраса.

Фото: facebook/Cлуга Народу

«Перезагрузить БПП в «Слугу» можно было легко»

С.К.: Хотим поговорить о партстроительсве. Похоже, вы делаете ту же ошибку, что в свое время “Народный фронт”, другие партии власти – не занимаетесь партстроительством системно. Почему?

Есть объективные причины. С весны началась эпидемия, а основной наш план разворачивания партии был, на самом деле, на март-апрель. Мы сместились, по сути, на паузу между волнами коронавируса – июнь, июль, август. Быстро что-то успели и дальше двигаемся уже с тем, что есть.

При этом, люди готовы балотироваться от партии. Есть определенная гендерная проблема (в действоющем избирательном законодательстве установлены квоты на количество женщин с списках, – LB.ua). Мы запретили выдвигать нянь, любовниц, и так далее, да. Мы хотим, чтобы у нас в списках были женщины, осмысленно идущие в местную политику.

То есть, есть вот такой фактор объективый. Субъективный – понятно, что зайдя в политику, мы на какие-то вещи начали больше обращать внимания. На ВР, на турборежим, на правительство... Снова-таки, когда депутаты три недели из четырех работают в Киеве, у них мало времени заниматься партией.

Я несколько раз говорил, что перезагрузить БПП в «Слугу» можно было легко. Так всегда делали, начиная там еще с СДПУ(о). Но мы не могли идти этим путем, потому что смысл нашего нашего прихода к власти был в том, чтобы это было не БПП в том числе. Не Партия регионов. Не ОПЗЖ и так далее.

О.Б.: Насколько помешала партийному строительству чехарда с идеологическим позиционированием? Сначала вы объявили себя либертарианцами, потом социальноориентированной партией, потом просто «секси».

Смотрите, ну идея же в том, чтобы объединить страну.

Фото: facebook/Cлуга Народу

О.Б.: Идея в том, что партия не может не иметь лица.

Это лицо разнообразное.

О.Б.: Разнообразное это как? В Славянске – условная Штепа, а на Западной Украине – условная Фарион?

Нет, это все патриотичного уровня. Это то, что нас отличает.

С.К.: У вас сейчас есть патрийные организации везде, даже в маленьких городках?

Нет, мы никогда на это не претендовали. У нас есть люди точно до уровня районов, они прямо у меня есть в телефоне, в системе управления штабом.

А реальное партстроительство начнется после выборов с теми, кто их выиграет, в первую очередь.

О.Б.: А если не выиграют?

Выиграют, много где выиграют.

С.К.: Почему вы не сумели наладить диалог с региональными элитами? Многие из них по независящим друг от друга причинам и не сговариваясь, начинали выступать против вас.

О.Б.: В начале года вы лично говорили, что будете думать о поддержке действующих мэров, имеющих большой рейтинг.

Карантин обнажил ключевую проблему реформы децентрализации, которую нам всем надо решать теперь вместе – это баланс полномочий и ответственности. Украинцы склонны сами по себе к свободе, к анархии. Единственная анархистская республика была в Украина у Махна. У нас свободолюбивый народ, и любые ограничения воспринимаются сразу как некое зло.

Когда мы ввели карантин и определенные ограничения, на какое-то время люди послушались. А потом как бы уже устали и говорят: “Да ну вас нафиг”. И когда мэры поняли, что выборы из-за карантина переносить не будут, начался этот парад... Не хочу приводить аналогии с парадом суверенитетов, но похоже.

Фото: Макс Требухов Мэры во время презентация партии *Пропозиция*

О.Б.: Мэры и местные элиты долго думали о том, как встроитья в «Слугу народа» или хотя бы не стать вашими врагами. Но произошло что-то, какое-то озарение, они все поняли – надо противостоять.

Они отреагировали на запрос общества по противостоянию центру в плане карантина. За него уцепились и дльше пошли. Но я понимаю их, у них на кону бюджеты, полномочия.

О.Б.: Они, как и вы, видели тренд падения уровня доверия к «Слугам».

На тот момент падение еще не было сильно трендовым.

О.Б.: Кто должен говорить с позиции сильного? Мэр, у которого 40% рейтинга или «Слуга народа», которая там же набирает 20%.

Тут есть ошибка логическая. Она связана со структурой нашей власти. Что мы моновласть и это все воспринимается, как одна большая «Слуга народа», один большой Зеленский. Они воюют с нами, как с партией власти, как партия с партией. Но они, как должностные лица местного самоуправления не должны противопоставлять себя государству. Есть же ж какие-то правила взаимодействия, есть Конституция.

О.Б.: Наверное, и президент не должен рассказывать мэру Черкасс, что ему делать в городе в рамках его полномочий.

Подождите, мэр Черкасс начал отменять то, что приписано Кабмином в рамках карантина! Это же другая история.

О.Б.: Вы первыми начали.

Качество карантина – это другой вопрос, другая тема.

О.Б.: Но в итоге ситуация с эпидемией складывается так, что как бы не действовала центральная власть, очки будет набирать местная.

Это сейчас во всем мире так. Протест регионов против центра.

Фото: facebook/Cлуга Народу

С.К.: Ваш коллега Александр Качура в интервью нам в начале марта сказал: главный вопрос партстроительства – что объединит всех этих несвязанных между собой людей, которые балатируются сейчас от “Слуги народа”.Предполагалось, что по партийной линии их будут объединять какой-то общий месседж-бокс. Понятно, что для Тернополя и Одессы он разный, но что-то общее есть?

Да. «Україна – це ти» – это первый этап. Второй этап – это из чего это состоит. Это и эконоика и большие инфраструктурные проекты, это и децентрализация, это «Большая стройка».

Это свои полномочия правильно осваивать и выполнять, это ответственность – мы вместе с коллегами по парламенту добились включения в Избирательный кодекс нормы об отзыве депутатов по народной инициативе. Это серъезнейший инструмент, пока мало кто осознает. Механизм позволит через год запустить реальный контроль и отзыв депутатов. Паралельно мы со Стефанчуком разрабатываем дальше инструменты прямой демократии – местные референдумы и вопрос законодательной инициативы народа, думаю, что также добъем.

Хочу вернуться к тому, что будет объединять этих людей. Мы хотели бы, что они были все новыми. Но не новые совсем уж, неизвестные, ничего раньше не достигшие. Новые, но имеющие реальные результаты в своих сферах и отраслях. Мне, например, было неприятно читать ваш ваш заголовок о том, что от нас на выборы идет хозяйка салона красоты. У Домбровской (кандидат в мэры Николаева от «Слуги народа», – LB.ua) это один из 25-ти бизнесов, которые она ведет.

Или Филимонов. Он же не просто актер.

О.Б.: В случае с Одессой вы пытаетесь противопоставить шоумена, деятеля культуры, одному из самых жестких руководителей местного самоуправления со специфическим бэкграундом, за которым стоит огромная бизнес-империя.

Нет, ну слушайте! Олег уже месяц минимум готовится.

Фото: allukraine.co.ua Олег Филимонов во время съезда партии

О.Б: Месяц готовится стать мэром Одессы?

Месяц он готовится, как кандидат, как одессит он всю жизнь готовился.

С.К: Вдобавок: за год от шоуменов в политике накопилось порядочное раздражение.

Филимонов точно идет не на том, что он артист. Он идет с программой.

О.Б: Программу вы ему напишете блестящую. Но избиратель спросит: что он сделал? Труханов предъявит ремонты, благоустройство. А Филимонов? Провел 125 копоративов?

Нет, давайте без такого. У него театр. У него актеры, у него труппа.

С.К.: Никто его не пытается его обесчценить или как-то оскорбить, мы не о том говорим! Ладно, партия обеспечивает какую-то финансовую поддержку своим кандидатам на местных выборах?

Конечно. У нас же есть национальная рекламная кампания, она проводится активно.

С.К.: Поддерживаете только рекламой?

У нас есть госфинансирование, которое мы отправляем в местные организации. За эти деньги снимаются офисы, оплачивается небольшой штат сотрудников.

С.К.: Это все?

Это минимум. Понятно, что каждый кандидат в мэры дальше райзит как-то ресурсы. Это все будет отображаться в избирательных фондах.