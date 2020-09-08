У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
ГоловнаПолітика

Зеленський заявив, що не може ні за кого агітувати на місцевих виборах

За словами президента, перемога залежить не лише від кандидата, а й від того, яким його бачать місцеві жителі.

Зеленський заявив, що не може ні за кого агітувати на місцевих виборах
Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський наголошує, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Сумської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перемога залежить не лише від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать і чи бачать узагалі міським головою, чи подобається їм програма. Я бажаю успіху, але це вибір тільки народу України. Вам жити в Сумах і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", - сказав президент.

Так він відповів на запитання, чому в мери Сум було висунуто народного депутата від партії "Слуга народу" Тетяну Рябуху.

Зеленський зазначив, що йому "не все одно, кого висувають у мери міст, на голів ОТГ від "Слуги народу".

"Усі вважають, що це (Рябуха, - ред.) сильна людина. Вона знає це місце, патріот Сумщини", - зазначив він.

Нагадаємо, Комітет виборців Україн раніше заявив, що президент Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу". Так, 19 серпня під час робочої поїздки до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсона на сцені, де виступав президент, була партійна символіка, а сам Зеленський виступав на тлі банерів із логотипом "Слуги народу" та написом "Зе! місцеві".

За оцінкою КВУ, такі дії є проявом використання службових повноважень у політичних цілях, мають ознаки політичної корупції та є зловживанням адмінресурсом.

Також Комітет звернув увагу на те, що в селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт наклеювання бігбордів із рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини. КВУ звернувся до Міністерства внутрішніх справ для з’ясування фактів використання службового транспорту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для ведення політичної агітації.

Зеленський заперечив, що використовує службові поїздки для агітації та запропонував КВУ "побудувати міст замість нього".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також