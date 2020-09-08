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Зеленський присвоїв Сумському театру драми та музичної комедії статус національного

Президент зазначив, що держава повинна більше підтримувати культуру, особливо театр.

Зеленський присвоїв Сумському театру драми та музичної комедії статус національного
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Сумщину відвідав Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна та присвоїв йому статус національного.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Надання статусу національного – це не дарунок від Президента чи уряду. Це дійсно справедлива й об'єктивна оцінка. Тому що ви, театр, на це заслуговуєте", - сказав глава держави.

Зеленський також прослухав фрагмент опери "Запорожець за Дунаєм" у виконанні музикантів та ознайомився з історією та репертуаром театру.

Президент зазначив, що держава повинна більше підтримувати культуру, особливо театр.

"Сьогодні ми надаємо статус національного театру. Це – візитна картка культурної Сумщини, тому я всю Сумщину вітаю і Україну в цілому вітаю. Такі речі влада повинна підтримувати. Мені здається, це прекрасна мотивація для всього колективу театру", – сказав глава держави.

Нагадаємо, вчора Зеленський відреагував на руйнування скульптури дівчинки з колосками біля меморіалу жертвам Голодомору. Президент вимагає якнайшвидшого розслідування інциденту.

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