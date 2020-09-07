Зараз він бореться із важким захворюванням.

Відомому українському фотографу Вікторові Марущенку потрібна допомога в лікуванні важкої хвороби.

Відповідна інформація розміщена на сторінці "Школа фотографії Віктора Марущенка" у Facebook. Діагноз не вказується.

"Усі ви знаєте відомого українського фотографа Віктора Марущенка, його внесок у розвиток української фотографії та освіту. Нині Віктору Марущенку потрібна наша допомога. Тяжка хвороба, яка потребує тривалого лікування. І, на жаль, дороговартісного", - йдеться в повідомленні.

На сторінці розміщено реквізити, на які можна надіслати кошти для допомоги: 4731 2196 1112 8889, 5168 7422 3732 2155 (ПриватБанк).

Віктор Марущенко є учасником понад 60 персональних і групових фотовиставок у різних країнах світу. Учасник бієнале у Венеції та Сан-Паулу.

Наприкінці 90-х років працював фотокореспондентом газети "День". З 1999 року очолює Київську організацію фотохудожників України. Заснував власну школу фотографії.