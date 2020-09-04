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У мережі з'явився новий трейлер фільму про Бонда "Не час помирати"

Деніел Крейг востаннє зіграв найславетнішого кіношпигуна світу. 

У мережі з'явився новий трейлер фільму про Бонда "Не час помирати"
Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда
Фото: Скріншот

У мережі з'явився другий офіційний трейлер фільму "007:Не час помирати", головним героєм якого є відомий на весь світ шпигун Джеймс Бонд.

Нова стрічка від кінокомпанії Universal є вже 25 фільмом франшизи про Бонда. Попередній офіційний трейлер було оприлюднено ще у 2019 році.

Це останній фільм про Джеймса Бонда, роль якого виконає Деніел Крейг. Він грав найпопулярнішого кіношпигуна в чотирьох стрічках: "Казино Рояль" (2007), "Квант милосердя" (2008), "Скайфолл" (2012) і "Спектр" (2015).

За сюжетом нового фільму, Бонд буде боротися зі загадковим злочинцем, роль якого зіграв зірка серіалу "Містер Робот" Рамі Малек. Після виходу на пенсію агент MI6 відпочиває на Ямайці, однак погоджується взяти участь в останній спецоперації - розслідуванні зникнення науковця.

Дівчину Бонда цього разу зіграла французька акторка Леа Сейду. 

Нагадаємо, що прем'єра фільму була запланована на кінець 2019 року, але перенесена на квітень 2020-го. Через пандемію коронавірусу випуск фільму відклали на 25 листопада 2020 для України та 12 листопада для Європи.

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